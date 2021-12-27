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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Patates Üreticileri Birliği Ve Ziraat Odası Heyetini Kabul Etti

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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Patates Üreticileri Birliği Ve Ziraat Odası Heyetini Kabul Etti
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Patates Üreticileri Birliği Ve Ziraat Odası Heyetini Kabul Etti

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halksever ile Ziraat Odası Başkanı Erkut Uluçam ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

 

Görüşmede, Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halksever ve Ziraat Odası Başkanı Erkut Uluçam sektör olarak içinde bulundukları sıkıntıları Başbakan Sucuoğlu’na aktararak sorunlarının çözümü hususunda görüş ve önerilerde bulundular.

 

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ise kabulde yaptığı konuşmada üretimin ve üreticinin, ülke için öneminin pandemi döneminde daha da arttığına işaret ederek üretimi destekleyecek şekilde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

 

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