Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez’i Kabul Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk Halkı arasındaki insani ve kültürel bağların daha da güçlenmesinde TRT ve BRTK'nın büyük kamusal önemi bulunduğunun altını çizdi.

İki devlet olabiliriz ama tek milletiz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez ile TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan’ı kabul etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRTK ile TRT’nin arasında yıllardır güçlü bir işbirliği olduğunu ifade ederek, “BRTK’nun her konuda destek aldığı bir kurum olan TRT’nin, özellikle şu anda kurulan stüdyolar ve teknolojinin yenilenmesi konusunda büyük bir katkısı vardır” dedi.

BRT’nin şu anda yaptığı yayınlarla hem Kıbrıs Türk Halkına hem de Türkiye’de belli noktalarda izlenen bir televizyon kurumu olduğuna dikkat çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, TRT’nin buradaki temsiliyetini daha da artırmasının KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı için büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı.

KKTC’nin Türkiye’de turizm tanıtımı açısından TRT’nin de önemli rolü olduğuna işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “ İki devlet olabiliriz ama tek milletiz. Tarihe dayanan ilişkilerimiz var. Ancak, daha da yakınlaşmamızın ortak kaderimizin olduğuna inanan birisiyim” dedi.

Bölge’de KKTC’nin değeri gün geçtikçe artıyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, özellikle KKTC’nin mavi vatan Doğu Akdeniz’deki hidro karbon ve diğer konular ile coğrafik stratejik durumu ile değerini daha da artırdığına dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin bu bölgede ortak bir kaderi ve geleceği bulunduğunu söyleyen Sucuoğlu, KKTC ve Anadolu’da yaşayan insanların ortak kaderinin sonsuza kadar süreceğini söyledi.

KKTC’deki gelişmeler Türk medyasında daha güçlü bir şekilde yer verilecek

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez de, seçim sonuçlarının KKTC’ye, UBP’ye ve şahsında Başbakan Faiz Sucuoğlu’na hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Sucuoğu’nu TRT’nin “Kesişme, İyi ki Varsın Eren” filminin galasına davet eden Öymen, TRT olarak KKTC’ye son derece önem verdiklerini ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile aralarındaki anlaşmayı tazeleyerek nelerin yapılması konusunda bir çalışma için KKTC’de bulunduklarını aktardı.

KKTC’deki büronun temsilcilik statüsüne yükselttiklerini de kaydeden Hasan Öymez, bundan sonra KKTC’deki gelişmeleri Türk medyasında daha güçlü bir şekilde yer verileceğini vurguladı.