Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 73. yıl dönümünde, dünyanın birçok ülkesinde insan hakları ihlalleri ve insani değerlere yönelik saldırılar ne yazık ki devam etmektedir.

Dünyada süper güçlerin acımasız bölgesel denge oyunları içerisinde sergilenen tutum karşısında bu bildirgenin etkisi azalsada, halen yeryüzünde zulüm gören milyonlarca insanın umudu konumundadır.

Savaşı yaşamış ve savaşın getirdiği acı, yokluk ve zorlukların ne anlama geldiğini çok iyi bilen Kıbrıs Türk halkı olarak bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha ortaya koymak istiyorum.

Yarım asırdan uzun bir süredir devam eden Kıbrıs sorununda dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin bu topraklardaki aidiyeti ve varlığı uluslararası kamuoyu tarafından yok sayılmaya, uluslararası platforumlarda en genel insan haklarından mahrum bırakılarak ambargolar altında yaşam sürmeye zorlanmaktadır.

Yıllardır müzakere masasında Kıbrıs Türk tarafı olarak ortaya koyduğumuz tüm iyi niyete rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sergilediği olumsuz tavır ve tutum, gerçekçi, kalıcı, eşit, adil ve herşeyden önemlisi yaşayabilir bir çözüme ulaşılmasının en büyük engeli olduğu görülmektedir.

Çözümün önündeki en büyük engelin olumsuz yaklaşımlarla sergilenen bu tavır ve tutum olduğu anlaşılarak Kıbrıs Türk halkının insan hakları mağduriyetlerinin giderilmesi adada çözüm yönünde atılacak en gerçekci adım olacaktır. Geçmişden dersler çıkararak geçmişte yaşanan insanlık dışı muameleyi ve zor günleri de unutmadan, halkımıza bu acı ızdırap dolu günleri bir daha yaşatmayacak şekilde yolumuzu çizmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık ‘Dünya İnsan Hakları Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, dünyanın her köşesinde, tüm insanların, haklarının korunduğu bir dünya düzeninde yaşamasını temenni ediyorum.