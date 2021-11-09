Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Başkomutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 83. yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı sürece Türk Ulusu’nun karanlık günlerden kurtulması için olağanüstü bir mücadele vermiş ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bırakmıştır. O, ulusu için canını ortaya koymaktan bir an bile tereddüt etmeyen, tüm zorluklara göğüs gererek ülkesini hep daha ileriye taşımayı hedefleyen, vatanına çok yüce duygularla bağlı olan kahraman bir devlet adamı idi. Atatürk, Türk Milletinin en karanlık zamanında ortaya çıkarak azim ve kararlılığıyla parçalanmış bir ülkenin küllerinden yepyeni, çağdaş bir devletin temellerini atmış ve bir liderin her ne koşulda olursa olsun vatanı, milleti için neler yapabileceğini kanıtlamıştır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti O’nun gösterdiği hedeflere, genç nesillere emanet ettiği ilke ve değerlere sahip çıkarak, güçlü bir ülke olarak yükselmeye devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk bedenen aramızdan ayrılsa da O’nun geride bıraktığı fikirleri ve eserleri halen yaşamakta, bizlere yol göstermektedir. Bu nedenle, Atatürk’ün manevi varlığı ve bizlere emanet ettiği eserlerine sahip çıkmak ve bu kutsal değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak, ilkelerine olan bağlılığımızı sonsuza dek sürdürmek en asli vazifemizdir.

Kıbrıs Türkleri olarak daima Ulu Önder Atatürk’ün İlke ve Devrimlerinin ışığında, O’nun bizlere kazandırdığı değerlerden asla ödün vermeyerek, bize göstermiş olduğu istikamette gerçekçi ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Devletimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir bütün olarak, aynı fikir birliği ve dayanışma içerisinde her türlü siyasi ve toplumsal sıkıntının üstesinden geleceğine ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağına olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde, göstermiş olduğu yoldan ayrılmayacağımızı O’nun manevi huzurunda söz vererek özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun.