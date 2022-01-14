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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 15 Ocak Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Mesajı

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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 15 Ocak Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Mesajı
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 15 Ocak Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Mesajı

Kıbrıs Türk Halkı′nın Özgürlük Mücadelesi Lideri, bir halk adamı, bir doktor, bir gazeteci, bir politikacı ve her şeyden önemlisi fedakar, çağdaş, özgürlükçü bir Kıbrıs Türkü olan Dr. Fazıl Küçük′ü 38′inci ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

 

Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türk Toplumunun varoluşu için vermiş olduğu mücadelesi, Kıbrıs'ta tarihin akışını değiştirmiş, Kıbrıs Türk halkının kaderine yön vermiştir. Kıbrıs Türklerini topyekün yok etmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla ada genelinde başlatılan Rum saldırıları ile Kıbrıs Türkleri hor görüldüğü, haklarının gasp edildiği, umutsuzluklarla dolu acılı ve çok karanlık günlerin yaşandığı bir dönemde Dr. Fazıl Küçük, bu zor, en umutsuz anlarda büyük bir görev üstenerek örgütlenmenin, kararlılıkla mücadele etmenin gerekliliğini halkına anlatmayı, halkını en iyi şekilde yönlendirerek harekete geçirmeyi başaran bir lider olmuştur. Hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve güvencesi uğruna adamış ve mücadele yıllarındaki sıkıntıları cesareti, kararlılığı ve inancı ile aşarak Kıbrıs Türkü’ne ilham ve güç vermiştir. Dr. Fazıl Küçük,  Kıbrıs Türk halkının içinden çıkan, halkını çok iyi tanıyan, ilk nefesinden son nefesine kadar halkı için varolan unutulmaz bir liderdir. Mücadele yıllarında O’nun Kıbrıs Türk Toplumu için yapmış olduğu fedakarlıklar büyük bir minnetle anılmaktadır. Dr. Küçük köy köy gezerek birebir halkın sorunlarını dinlemiş, hiçbir ücret istemeden hekimlik hizmeti vermiş, gerek mücadele yıllarında gerekse de diğer dönemlerde toplumun her kesiminden insan ile yakın ilişkiler kurarak halkın güç kaynağı olmuştur. Halkın tüm kesimlerin büyük saygı duyduğu ve her konuda güvendiği Dr. Küçük′ün mücadele azmi yeni nesillere en ayrıntılı şekilde anlatılmalı, daima örnek alınmalıdır. Bugün aydınlık, refah, özgür ve demokratik bir ülkede yaşıyorsak bunun temellerini Dr. Küçük atmıştır..O’nun ilkeleri, idealleri bugün bizlere ışık tutmakta ve bizlere bıraktığı en büyük manevi mirasıdır. "Türkiye için hayati olduğu kadar şeref ve haysiyet meselesi olan Kıbrıs davası, Türkiye'siz hiçbir zaman halledilemez ve edilemeyecektir." sözlerini şiar edinerek çalışıyoruz. O`nun Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla tamamen eşit olduğu anlayışıyla bugün halen Kıbrıs Sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma yolunda çabalarımız sürerken, Dr. Küçük`ün ideolojisi halen bugün yolumuza yön vermektedir.

 

Bu anlamlı günü idrak ederken, Dr. Küçük’ün Devletimizi yüceltmek uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak vermiş olduğu hizmetleri asla unutmayacağımızı unutturmayacağızı bir kez daha vurgulamak isterim. O’nun bizlere emanet ettiği K.K.T.C.’ne her koşulda sonsuza dek sahip çıkacağımıza ve yaşatacağımıza söz verirken, onun yüce hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhu şad olsun.

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