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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

 

“24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

 

Dünyadaki en meşakkatli ve en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik, başta insan sevgisi olmak üzere, büyük emek, sabır, hoşgörü ve özveri gerektirir. Öğretmenlerimizin bizlere kattıkları maddi karşılıkla asla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Hayatımızın en önemli kısmını geçirdiğimiz eğitim ve öğrenim hayatımızda bizde izler bırakan unutamadığımız eğitimcilerimiz her zaman vardır. Öğretmenlerimizin bizlere öğrettikleri gerek dersler gerekse de hayata dair öğretiler daima yol göstericimiz olmuştur. Bu kutsal meslekte genç nesiller bir öğretmenin elinde şekillenmekte, en düzgün şekilde hayata hazırlanmaktadırlar. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk de; “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir, Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır, Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin de düşmanı öğretmendir.” sözleriyle öğretmenin önemine vurgu yapmıştır. Atatürk’ün öğretmenleri toplumun saygın kişileri olarak görmesi ve büyük değer vermesi boşuna değildir. Cumhuriyetin temelleri atılırken yaşanan süreçte, onlar sayesinde demokratik, çağdaş ve laik bir toplum yaratılmıştır. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da ülkemizi daha aydın bir geleceğe kavuşturmak için idealist, laik, Atatürkçü öğretmenlere ve onların yetiştirdiği kuşaklara önemli görevler düşmektedir.

 

Toplumumuzun yeni nesillerini en iyi şekilde yetiştirerek, daha aydınlık ve daha güzel bir gelecek kurmada büyük rol üstlenen ve Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkelerden ödün vermeden görevini ifa eden öğretmenlerimizin özel bir günü olan , “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılar sunarım.

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