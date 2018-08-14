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Başbakan Erhürman 23 maddelik Önlem Paketini açıkladı

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Başbakan Tufan Erhürman, TL’nin değer kaybından kaynaklı ciddi bir ekonomik darboğazdan geçildiğine dikkat çekerek, hükümetin iki haftadır çeşitli çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışma uyarınca alınacak önlemleri Meclis’le paylaşmak istediklerini söyledi
Başbakan Erhürman 23 maddelik Önlem Paketini açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “Ekonomideki son gelişmeler ve alınacak önlemler” gündemiyle yaptığı toplantıda ilk sözü Başbakan Erhürman aldı.
 

Tufan Erhürman, bir yandan Maliye’nin öngörülen gelirlerinde düşüş yaşanırken diğer yandan halkın fiyatların yükselmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadığını anlattı. 
 

Döviz kurlarında yaşanan artışa işaret eden Erhürman, hükümetin sıkıntı bu boyutlara varmadan, Türkiye’deki seçimler öncesi bir çalışma yaptığını hatırlatarak o dönemde beklenenin seçimlerin ardından ekonomik şartların iyileşmesi olduğunu kaydetti.
 

Ancak durumun böyle gerçekleşmediğine işaret eden Erhürman hükümetin iki haftalık çalışmasını ve alınacak önlemleri öncelikle Meclis’le paylaşmak istediğini söyledi.
 

Yaşanan sıkıntıların tüm ülkenin ve tüm Meclis’in sıkıntısı olduğuna işaret eden Erhürman, bu önerileri Meclis’le paylaşacaklarını, önerilerde öngörülemeyen sıkıntılar varsa milletvekillerinin bunları dile getirmesi ve başka önerileri varsa bunu da belirtmelerini istedi.

ÖNLEMLER

 

1- Temizlik ve bazı gıda ürünlerinde, yapılacak indirimin tüketiciye yansıtılması kaydıyla, KDV’de indirime gidilmesi.
2- Restoran ve lokantalarda KDV indirimine gidilmesi.
3- Beyaz eşyada KDV indirimine gidilmesi.
4- Kredi kartı ve banka kartıyla ödemelerde vergi iadesinin geri getirilmesi. Bu iadenin form doldurularak değil elektronik şekilde gerçekleştirilmesi. Böylece vergide kayıt dışılığı ortadan kaldırmak amaçlanıyor.
5- Döviz cinsinden kiralarda stopajın yüzde 13’ten yüzde 1’e düşürülmesi karşılığında döviz kurunun sabitlenmesi. 
6- Elektrikte tüketicinin bazı saatlerde daha ucuz elektrik kullanmasını sağlamak için çoklu tarifeye geçilmesi.
7- İthalatta antrepoya giriş tarihindeki döviz kuru baz alınarak gümrükleme yapılması.
8- Vatandaşlara mülk satışında altı ay süreyle 140 metrekare altında olan ilk konutta tapu devir harcını yüzde 1’e indirmek, bunun dışında kalanlar için yüzde 6’dan 4’e indirmek.
9- Akaryakıt zamları yapılmaması dolayısıyla FİF’te ortaya çıkan açığın giderilmesi için alkol ve sarma sigara tütününde FİF artırımına gidilmesi. 
10- Belirli metrekarenin üzerindeki ve özellikle havuzlu konutlarda 6 aylık süre için bir defaya mahsus ek bir vergiye ilişkin düzenleme yapılacak.
11- Gazinolar ve bet ofislerden 6 aylık süre için bir defaya mahsus ilave bir vergi alınacak.
12- Emekli maaşı alıp yeni iş yapanların gelirleri için yeni vergi dilimleri üzerinden vergi hesaplaması yapılacak. 
13- Yabancılara mülk satışında arsa ve konut satışına ilişkin sınırlamalar korunacak. Yalnızca 6 aylık süreyle 1 apartman dairesi olan satın alma hakkı 3’e çıkarılacak. Yabancılara mülk satışında tapu devir harcı artırılacak. 
14- Küçük esnafın birikmiş resen vergi borcunu kapatması için götürü usulle hesaplama sağlanacak.
15- Bilançoların şirket değerlerini gerçek şekilde yansıtmasını sağlamak için bilanço barışıyla ilgili düzenleme sağlanacak.
16- Yükseköğretim öğrencilerinden alınacak sağlıkla ilgili kesintiler sağlık fonuna yatırılacak. KKTC’de ikamet eden yabancı uyrukluların sağlıkla ilgili ödenekleri de bu fona yatırılacak
17- Çalışma ve ikamet izniyle gelenlerin çocukları için asgari ücretin yüzde 5’i kadar ödenek alınacak. Buradan gelen gelir eğitim harcamaları için kullanılacak.
18- Otellerde yerli ürün tüketimini artırmak için oteller ve yerli üreticiler arasında yapılan alım satım garantili sözleşmeler için teşvik düzenlemesi yapılacak.
19- Esnafın birikmiş sigorta borçları dondurularak güncel ödemelerini yapabilmeleri sağlanacak. Düzenli ödeme yapanlara birikmiş borçlarını ödemeleri için kolaylık sağlanacak.
20- Özel sektörde özellikle turizm sektöründe vatandaş istihdamı teşvik edilecek.
21- Liman işçilerinin aldığı ücretlerde kur sabitlemes yapılacak
22- Devlet emlak malzeme dairesinin kiraladığı yerlerde, TL geliri olanlar için kur sabitlemesine gidilecek
23- Merkezi ihale komisyonu tarafından yapılan tüm ihalelerde avans uygulaması yapılacak.
Bu dönemde bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu anlatan Başbakan Erhürman maddeleri sıraladıktan sonra gelecek önerileri değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

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