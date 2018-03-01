Başbakan Erhürman: “Anastasiadis, görüşme sürecine takoz koymuştur”

Başbakan Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son açıklamalarıyla görüşme sürecine takoz koyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan toplantılarının ilki saat 11.00 sıralarında sone erdi. Akıncı ile Erhürman’ın, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantısı yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iç meselelerle ilgili bilgi verdiğini kaydederek bu bilgileri yarın Başbakanlık’ta düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını kaydetti.

“YOLSUZLUK OLAYLARI ELE ALINDI”

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bugünkü toplantıda önceki dönemlerde yaşanan yolsuzluk olaylarıyla ilgili Polis Genel Müdürü’nden aldığı bilgileri aktardığını kaydeden Erhürman, bu bilgileri yarınki toplantıda detaylı şekilde basınla da paylaşacağını dile getirdi.

Polis Genel Müdürlüğü’ndeki personel sorunu ve yasal eksiklikler nedeniyle suçla mücadelede yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdiğini söyleyen Erhürman, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunda eş güdüm sağlama konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

“ANASTASİADİS’İN AÇIKLAMALARI YAPICI DEĞİL”

Toplantıda çok sıcak bir gelişme olması nedeniyle Anastsiadis’in basına yansıyan son açıklamalarını da değerlendirdiklerini kaydeden Erhürman, bu açıklamaların hiçbir şekilde yapıcı olmadığını vurguladı.

Bu açıklamanın Anastasiadis’in izlediği yoldan seçimden sonra da vazgeçmek düşüncesinde olmadığını gösterdiğini kaydeden Erhürman “Şu an itibariyle Anastasiadis görüşme sürecine bir takoz koymuştur” dedi.

“YARIN DETAYLI ŞEKİLDE BASINLA PAYLAŞILACAK”

Bugün ele alınan konuların yarın detaylı şekilde basın mensuplarıyla da paylaşılacağını anlatan Erhürman doğru olanın bu konuları öncelikle Cumhurbaşkanı ile paylaşmak olduğunu, bu nedenle bugünkü toplantıda bu bilgileri öncelikle Akıncı’yla paylaştığını anlattı.

Erhürman, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Maronit köylülerinin geri dönüşü konusunda çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.