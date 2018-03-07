Başbakan Erhürman Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Başbakan Tufan Erhürman, Anıtkabir’i ziyaret ederek, mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.

Başbakan Erhürman Şeref Defteri’ne yazdığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve Kıbrıs’ta siyaseten eşit, iki kurucu halktan biri olarak hak ettiği statüyü koruması mücadelesinde en önemli desteği Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve halkından göreceklerine emin olduklarını kaydetti.

Erhürman, Atatürk’ün Türk halkıyla verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dünyada bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren tüm ulularlar gibi Kıbrıs Türk halkı için de ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Erhürman’a Anıtkabir ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut eşlik etti.

“TC DEVLETİNİN VE HALKININ DESTEĞİ HEP YANIMIZDA OLDU”

Başbakan Erhürman, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40’ncı hükümetinin Başbakanı olarak huzurlarınızda olmaktan büyük bir onur duymaktayım. Halkınızla birlikte verdiğiniz bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığınız, inancınız, cesaretiniz ve elde ettiğiniz başarı ve zaferler, dünyada bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren tüm ulularlar gibi Kıbrıs Türk halkı için de ilham kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkı olarak adamızda kendi kimliğiz ile var olmak için verdiğimiz mücadelede tüm olanaksızlıklara karşı inancımızı, umudumuzu ve mücadele azmimizi hiç yitirmedik. Verdiğimiz mücadelede, kurucusu olduğunuz güçlü ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve halkının desteği hep yanımızda oldu. Bugünden sonra da Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve Kıbrıs’ta siyaseten eşit, iki kurucu halktan biri olarak hak ettiği statüyü koruması mücadelesinde en önemli desteği Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ve halkında göreceğimizden eminiz. Bu vesile ile her zaman ve her koşulda bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimi sunar; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ile anar, manevi huzurunuzda saygı ile eğilirim. Ruhunuz şad olsun”



