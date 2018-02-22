Başbakan Erhürman basını bilgilendirme toplantısı düzenliyor

Başbakan Tufan Erhürman, yarın saat 11.00’de basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu Basın Odası’nda yer alacak.
Başbakan Tufan Erhürman, yarın saat 11.00’de basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu Basın Odası’nda yer alacak.
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