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Başbakan Erhürman basını bilgilendirme toplantısı düzenliyor

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Başbakan Erhürman basını bilgilendirme toplantısı düzenliyor
Başbakan Erhürman basını bilgilendirme toplantısı düzenliyor


Başbakan Tufan Erhürman, yarın saat 11.00’de basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu Basın Odası’nda yer alacak.
 

 

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