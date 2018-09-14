Başbakan Erhürman çileden çıktı!

Başbakan Tufan Erhürman askeri kantinler konusunda çeşitli spekülasyonlar yapıldığını söyledi.

Erhürman sosyal medyada şu görüşlerini paylaştı:

"Askeri kantinler konusunda yoğun spekülasyon var.

Bugün Cumhurbaşkanlığından çıkışta açıkça söyledim. Ama belli ki bir kez de yazılı olarak anlatmakta yarar var.

Uzun bir süreden beri marketçilerin ve ilgili kesimleri temsil eden STÖ'lerin, vergi, gümrük ve personel giderleri gibi konularda avantajlı olduğunu değerlendirdikleri askeri kantinlerin satışlarının haksız rekabet oluşturduğuna dair, bazıları basına da yansıyan şikayetleri var. Bu şikayetler bana da ulaştırıldı ve evet ben bu şikayetleri 15 günde bir rutin olarak görüştüğüm Güvenlik Kuvvetleri Komutanımıza birkaç kez aktardım.

Bu konunun doğrudan doğruya askeri makamlara da bildirildiği ayrıca bilgimdedir. Dün de bu rutin görüşmelerden biri gerçekleşti ancak o görüşmede bu konu gündeme gelmedi. Herhangi bir görüşmede benim Güvenlik Kuvvetleri Komutanımıza bu konuyla ilgili bir talimat vermem söz konusu değildir.

Kolordu komutanımızla ise bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim.

Askeri kantinlerin kimlere hangi usullerle satış yapacağı konusu tamamen GKK ve Kolordunun düzenlemeleriyle ilgilidir ve bu iki makamımızın kendi düzenlemelerini uygulamaları için talimat almaları söz konusu değildir..."