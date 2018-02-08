Başbakan Erhürman eleştirilere facebook'tan cevap verdi

Başbakan Erhürman hükümetle ilgili eleştirilere facebook'tan cevap verdi:

"Eleştiri bir hükümet için son derece önemlidir. Verilecek yanıt varsa verilmesi, yoksa gereken değişiklik ve düzeltmelerin yapılması demokrasinin gereğidir. Birkaç gündür iş yoğunluğundan dolayı yanıt veremediğim eleştirileri kısaca yanıtlamak isterim:

1. Belediyelerin borçlarıyla ilgili yasa tasarısı acil olduğu için hazırlandı. Bu tasarı sorunu çözme iddiasında değil. Sorun ancak geniş çaplı bir reform çalışmasıyla çözülebilir. Bu yasa tasarısı bize bu çalışmayı yapmak için zaman kazandıracak.

2. Ben Başbakanın makam aracı kullanmasını hayatımda eleştirmedim. Makam aracı kullanıyorum ama özel işlerim için makam aracı kullanmadım ve kullanmayacağım.

3. Yeni müşavir yaratmayacağız dedik, şu ana kadar yaratmadık, yaratmayacağız.

4. Hukuka uyacağız dedik, Meclis Başkanlığı konusunda UBP genel başkanının da katılımıyla oy birliğiyle Başsavcılık'tan görüş istedik. Gelecek olan görüşe uyacağız..."