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Başbakan Erhürman: "Hukuka aykırı işlemler iptal edilecek"

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Başbakan Erhürman: "Hukuka aykırı işlemler iptal edilecek"
Başbakan Erhürman: "Hukuka aykırı işlemler iptal edilecek"

Başbakanlık makamına oturur oturmaz, bet ofislerle ilgili geniş bir rapor istediğini, raporda bet ofis sayısı, sağlanan maddi gelir, personel sayısı ve başka ülkelerdeki durumun yer alacağını kaydeden Erhürman, ülkede en büyük sıkıntı ve eksiklik gördüğü istatistik kurumu oluşturulması içinde çalışma başlatıldığını bildirdi.

“Nüfusu bile bilmiyoruz. Kaç kanser hastası var, kaç çocuğumuz okula gidiyor/gitmiyor? İstatistik Kurumu benim açımdan öncelikli” diyen Erhürman, halka güvendiğini vurguladı ve “Umudumuzu kesmeyelim, öz güvenimizi, birbirimize inancımızı, dayanışmamızı yitirmeyelim. Ben bu ülkede insanlarımıza güveniyorum” dedi.

“Meclis Başkanlığı konusunda Başsavcılık görüşüne uyacağız” diyen Başbakan Erhürman, “Herkes hukukun sınırları içinde kalması lazım. Kimseye göz yummayacağız. Bir takım eylemler yapılacaksa yapılır ama hukuk sınırları içinde… Linç ve hakaret kabul edilebilir değil. Toplumda çatlak olmaması için herkes kucaklayıcı konuşmayı, sinir uçlarıyla oynamamayı öğrenmeli. Kimse bundan rant ummasın, hep beraber kaybederiz” diye konuştu.

Hükümetin güvenoyu almasından sonra -çarşamba alırsa- hemen bütçeyi hem müşavirlikle ilgili yasa tasarısını hem de belediye borçlarıyla ilgili yasa tasarılarını Meclis’e sevk etmeyi amaçladıklarını açıklayan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kendisine aktardığı süreç aksamazsa, maaş ödemelerinde sorun olmayacağını söyledi.

Hesap sorma konusundaki hedefleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Başbakan, vatandaşlık, arsa T izni gibi konularda hukuka aykırı işlemlerin iptal edileceğini, cezai meselelerde ise Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun ve özel soruşturma komitelerinin devreye gireceğini anlattı.

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(Er Meydanı TV)

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