Başbakan Erhürman: "KKTC ifadesi programda 12 defa geçti"

Cumhuriyet Meclisi’nde Hükümet Programı üzerindeki görüşmeler 14 saatte tamamlandı.

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin, ülkedeki eşitliğin teminatı olduğunu söyledi.

Erhürman, hükümetin hangi provokasyon girişiminde bulunulursa bulunulsun, halka hizmet götürülmesi, toplumsal barışın sağlanması için sabahlara kadar çalışacağını ve kendi arasında uzlaşmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti'nin programının güven oylaması, perşembe günü saat 10.00'da yapılacak.

TAÇOY

Görüşmeler sırasında söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, sandıktan çıkan tüm milletvekillerinin konuşma hakkı olduğunu kaydetti.

7 ortaklı hükümetin belirli nedenlerle kurulduğunu söyleyen Taçoy, kendinin bunu 2 ortaklı hükümet olarak tanımladığını belirtti.

Taçoy, sadece yargıya taşınacakların değil tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının kendisi için uygun olduğunu anlattı.

Güvenoylaması sürecinin bir gün uzamasının dünyanın sonu olmadığını söyleyen Taçoy, hükümetin kurulması sürecinin ve hükümet programının okunmasının uzatıldığını kaydederek, “Oyalayanın kim olduğu bellidir. Vatandaş onun kararını kendi verir” şeklinde konuştu.

Bu dönem istihdam yaratılacağının söylendiğini ama bunun sadece kamuyla sınırlı kalmaması, özel sektörde de istihdam yaratılması gerektiğini dile getiren Taçoy, hükümet daha göreve gelmeden Kooperatif Levazım'da işten durdurmalar yaşandığını belirtti.

Konuşmasında Brüksel Temsilciliği'nin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Taçoy, Brüksel Temsilciliği'nin diğer temsilciliklerden farklı bir pozisyonu olduğunu anlattı.

Kültür ve spor alanındaki açılımların önemine işaret eden Taçoy, bireysel sporların mutlaka desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, 2018 yılının sağlık alanında atılımların hedeflendiğini belirtti.

Yeni sağlık bakanının en kısa sürede Ankara’yı ziyaret ederek hastane inşaatları konusunu ele alması gerektiğini belirten Sucuoğlu, hastane inşaatları konusunda ve sağlıktaki diğer alanlarda kendi bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği icraatlardan bahsetti.

Sucuoğlu, konuşmasına "Sağlık partiler üstüdür" diyerek son verdi.

ÖZYİĞİT: "AÖA'NIN BİR ÜNİVERSİTEYE BAĞLANMASI İPTAL EDİLECEK"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimle ilgili yapılan eleştirilere yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Hükümet programında AÖA’nın özgün yapısı korunarak geliştirileceğinin söylendiğini, kendilerine bunun nasıl yapılacağının sorulduğunu dile getiren Özyiğit, AÖA’nın bir üniversiteye bağlanması için atılan adımların iptal edileceğini belirtti.

DAÜ’nün ilkelerine yaraşır bir yasaya kavuşturulacağını söyleyen Özyiğit, “Kolejler kapatılmayacak” dedi.

Özyiğit, yarışmacı sınavlar yerine başarıyı ölçen sınavlar getirileceğini dile getirdi.

Özyiğit’in konuşması sırasında Meclis içinde tartışma yaşandı.

Hazırlayacakları yasaların Meclis’e geleceğini hatırlatan Özyiğit, eğitimin devlet politikası haline getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Kıbrıs Tük halkının sömürge döneminde Atatürk ilke ve inkılaplarına tutunduğunu, kültürünü ve değerlerini koruduğunu söyleyen Özyiğit, “Papazın ordusuna karşı korudu, merak etmeyin imamın ordusuna karşı da koruyacak” dedi.

TÖRE

Bunun üzerine kürsüye çıkan UBP Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Özyiğit’in "imamın ordusu" ifadesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AKP’yi kastettiğini savundu.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya yerinden, Töre’nin bu sözleriyle hedef gösterdiğini söyledi. Bu sırada Meclis'te gerginlik ve sözlü atışma yaşandı.

Ardından konuşmasına devam eden Töre, hükümet programında KKTC’nin devamının sağlanacağına dair ifadeler yer almasını beklediğini kaydetti.

“Nasıl bir Fransız Fransız olmaktan gurur duyuyor, ben de bir Türk'üm ne mutlu Türk'üm diyene demekten gurur duyarım” diye konuşan Töre, vatanı milleti bayrağı korumaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Faşizme karşı omuz omuza sözleriyle kimin işaret edildiğini soran Töre’ye cevaben Doğuş Derya yerinden “sen” diyerek cevap verdi.

ÖZYİĞİT

Yeniden söz alan Bakan Cemal Özyiğit, "imamın ordusu" sözünün başka yerlere çekilmemesi gerektiğini, kimi kastettiğinin belli olduğunu söyledi.

ERHÜRMAN: "MECLİS VE HALK PROVOKE EDİLMEMELİ"

Son konuşmayı yapan Başbakan Tufan Erhürman ise hükümet programıyla ilgili yapılan konuşmalara ve eleştirilere teşekkür etti. Sadece teşekkür konuşması yapmayı planladığını anlatan Erhürman saat 12’yi geçirmek için yapılanların kendisini üzdüğünü, bunun verimli bir çalışma biçimi olmadığını kaydetti.

Töre’nin yaptığı konuşmanın kendisinin sürekli yüce olduğunu söylediği Meclis’in seviyesini hangi noktalara çekmeyi hedeflediğini gösterdiğini kaydeden Erhürman Meclis'in ve halkın provoke edilmemesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit’in kimden bahsettiğini açık bir dille söylediğini, provokasyonun da böylece sona erdiğini söyleyen Başbakan Erhürman, bundan sonraki provokasyon girişimlerinin bu kadar nazik bir tavırla karşılanmayacağını dile getirdi.

"HÜKÜMET EŞİTLİĞİN TEMİNATIDIR"

“Birileri bu ülkeyi doğum yeri esası üzerinden, etnik köken üzerinden bölmeye ve siyasi rant elde etmeye çalışıyor” diyen Erhürman, hükümetin ülkedeki eşitliğin teminatı olduğunu kaydetti.

"BAZI MİLLETVEKİLLERİ SAYMAYI BİLMİYOR"

KKTC ifadesinin hükümet programında kullanılmadığının söylendiğini ancak KKTC ifadesinin programda 12 defa geçtiğini ifade eden Erhürman, yazmak gibi bir gaileleri olmadığını ama bazı milletvekillerinin de sayı saymayı bilmediğini söyledi.

"NEDEN HÜKÜMET OLAMADIĞINIZI KENDİNİZE SORUN"

Sabahtan beri demokrasi nutukları çekildiğini dile getiren Erhürman UBP’nin en çok milletvekilini çıkardığı halde neden hükümet olamadığı sorusunu karşı tarafa değil kendisine sorması gerektiğini kaydetti.

Seçim döneminde UBP'yle hükümet kurmayacaklarını defalarca anlattıklarını hatırlatan Başbakan Tufan Erhürman, "Neden 4 partinin de sizinle hükümet kurmak istemediğini kendinize sorun. Hiç bize sormayın" dedi.

Erhürman, Meclis'in çalışmalarının düzeyini düşürmek gibi bir niyetleri olmadığını, buna izin vermeyeceklerini de vurguladı.

Başbakan Erhürman, "Biz her şeye rağmen, hangi provokasyonda bulunursanız bulunun, bu meclisin verimli çalışması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs sorunu konusunu hükümet programına koymadıklarını ama uzlaşma çabalarını son noktaya kadar taşıyıp gerektiğinde ortak açıklama yapabileceklerini de konuştuklarını belirten Tufan Erhürman, ortak açıklama yapamayacakları zamanlarda her partinin kendi görüşünü ortaya koyacağını kaydetti.

Erhürrman, "Sizin Dışişleri Bakanınızın zamanında ne yaptığı ortada... KKTC tanınsın diye dağı taşı devirenler, bu ülkenin kültürü sanatı sporu tanınsın diye taş üstüne taş koymadı" diye konuştu.

Başbakan Erhürman, hükümetin hangi provokasyon girişiminde bulunulursa bulunulsun, halka hizmet götürülmesi, toplumsal barışın sağlanması için sabahlara kadar çalışacağını ve kendi arasında uzlaşmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

"HÜKÜMETİN ÖMRÜNÜ SİZ DEĞİL, BİZ BİÇECEĞİZ"

Erhürman, muhalefete "Hükümetin ömrünü biz biçeceğiz, siz değil. 5 yıla uzatmak için de elimizden geleni yapacağız. Boşuna nifak işine girmeyin, tutmaz... Zamanınızı verimli işlere harcayın" sözleriyle seslendi.

Erhürman'ın konuşmasının ardından Meclis'in hükümet programıyla ilgili görüşmeleri saat 00.40'ta sona erdi.

Meclis Genel Kurulu hükümet programının oylanması için Perşembe günü saat 10.00’da toplanacak.