Başbakan Erhürman: “Kültür korunarak yaşatılmalı”

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Konferans Salonu’nda yer alan genel kurula Başbakan Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ve federasyona üye dernek ve gençlik merkezlerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda açılış konuşmasını Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa yaptı. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ve Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmalarının ardından divan oluşturuldu.

Faaliyet ve mali raporların sunulup aklanmasını başkan adaylarının konuşmaları ve yönetim kurulu listesinin açıklanması izledi.

Başkanlık seçimi Denetleme, Yönetim ve Disiplin Kurullarının onaylanmasıyla genel kurul toplantısı sona erdi.

ERHÜRMAN: “KÜLTÜR YAŞATILARAK KORUNMALI”

Başbakan Tufan Erhürman, halk danslarıyla küçüklükten beri iç içe olduğunu söyleyerek şu an için halk dansları konusunda “tanınma ve bilinme” aşamasının tamamlandığını buna karşın, hem bir çalıştırıcı hem de camiadan biri olarak “standardizasyon ve kalitenin sağlanması” aşamasının katledildiğini görmekten üzüntü duyduğunu ifade etti.

Yeni dönemde bu konularda da mesafe kat edileceği yönünde inancını dile getiren Erhürman, kültürün yaşatılırken, korunarak yaşatılması gerektiğini anlattı.

Bu anlamda Halk Dansları Federasyonu’nun yükünün ağır olduğunu ve güveninin sonsuz olduğunu belirten Başbakan Erhürman, Başbakanlık ve Gençlik Dairesi olarak da gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Federasyon içerisinde gerekli bilgi birikimi ve kalitenin var olduğunu kaydeden Başbakan, kendilerinin de hazır olduğunu belirtti ve genel kurulun başarılı olmasını diledi.

ÖZYİĞİT: “ÜLKELER KÜLTÜRLERİ KADAR VARDIR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Halk Dansları Federasyonu’nun ülke kültürünü hem yöresel hem bölgesel bazda tanıtan bir kuruluş olduğunu dile getirerek, ülkelerin kültürleri kadar var olduğunu ve tanındığını söyledi.

Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun değerlerini geçmişten bugüne kadar özümsemek, yaşamak ve gelecek nesillere tanıtmanın bir görev olduğunu ve bu doğrultuda çalışan herkesi kutladığını belirtti.

Gençlere yönelik, sportif ve kültürel faaliyetlerin zayıfladığını görmekten üzüntü duyduğunu da aktaran Eğitim Bakanı Özyiğit, yeni hükümet döneminde bu tür sorunları aşmak için federasyonla da iş birliği yaparak ülkenin önünü daha da açmak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ATAOĞLU: “KATKIYI ARTIRACAĞIZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve unutulmaması adına emek veren herkesi kutladığını belirterek, turizm yanında halk oyunlarıyla da ülkenin tanıtımına katkı yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ataoğlu, bu alanda yaptıkları katkıyı daha da artırarak federasyonla aynı yolu yürümeye kararlı olduklarını dile getirerek, KKTC’nin tanınmamış bir ülke olmasına karşın, çıtayı hedeflenen seviyeye çekmek için çalışacaklarını söyledi.

Kültürel ve sportif etkinliklerin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması adına önemine de işaret eden Bakan Ataoğlu, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

EROĞLU: “HALK DANSLARI KKTC’NİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ HALİNE GELDİ”

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da, çok uzun soluklu çalışmalar yapılarak gelinen noktanın önemli olduğunu söyleyerek, daha önceki yönetimlerle yaşanan kopuklukların geçmiş dönemde yaşanmadığını ve halk danslarının KKTC’nin dünyaya açılan penceresi haline geldiğini söyledi.

Birlik, beraberlik ve karşılıklı destek verilerek bugünlere gelindiğini anlatan Eroğlu, federasyonu kutlayarak teşekkür etti.

Kıbrıs Türk kültürünün gençlere en iyi şekilde aktarılmasının önemine de işaret eden Gencay Eroğlu, bunun için Gençlik Dairesi’nin “Kültürel Değerler” kampı yaptığını hatırlattı ve kültürel-sportif faaliyetlerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkati çekti.

KADİRAĞA: “YENİ DÖNEMDE KÜLTÜRÜN KİTAPLAR VE GÖRÜNTÜLERLE BELGELENMESİ İÇİN DESTEK İSTİYORUZ”

Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ise konuşmasında büyük emek veren ve öğrendiklerini gerek yurt dışında gerekse yurt içinde başarıyla uygulayan büyük bir kitleye 2 yıl boyunca katkıları olduğunu ve bu konuda kendisi ve yönetimini başarılı saydığını ifade etti.

Halk danslarının kendine özgü karakteristiklerinin çıkarılarak bunlarla ilgili sunumların yapıldığını ve böylelikle sonraki nesillere kültürün aktarılmaya çalışıldığını vurgulayan Kadirağa, bu çalışmaların kitaplar ve görüntülerle desteklenmesi ve belgelenmesi için gerekli maddi desteği yeni dönemde almak istediklerinin altını çizdi.

Halk dansları eğitmenlerinin C lisanstan A lisansa kadar lisanslanmasının ayrıca dansçıların da lisans almasının birçok aksaklığın önüne geçilmesi adına önemli olduğunu vurgulayan Kadirağa, ilgili derneklerin kategorilere ayrılmasının da önümüzdeki dönemde hayat bulacağını ifade etti.

Kadirağa, okullar ve üniversiteler arası halk dansları yarışmalarını yeniden hayata geçirmek istediklerinden de bahsederek, geçmiş 2 yıllık sürede kendisi ve yönetimine destek verenlere teşekkür etti.