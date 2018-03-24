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BAŞBAKAN ERHÜRMAN MÜJDEYİ VERDİ: 15 YENİ PROJE

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24 Mart 2018 tarihli Detay Gazetesi...
BAŞBAKAN ERHÜRMAN MÜJDEYİ VERDİ: 15 YENİ PROJE

İŞTE AÇIKLANAN YENİ PROJELER:

BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

LEFKOŞA SANAYİ BÖLGESİ TAŞKIN ÖNLEME

ROJESİ

GENÇLİK MERKEZLERİ

SPOR POLİTİKASI OLUŞTURULACAK

GENÇ TEPE PARKI

ENGELSİZ SPOR SALONU

ÜNİVERSİTELERDE OKUL SONRASI EĞİTİM

KOOPERATİFLERİN DENETLENMESİ İÇİN İZLEME VE RİSK MERKEZİ

SENFONİ ORKESTRASI İLE İLGİLİ PROJE

CEZAEVİNDEKİ GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

KIBRISLI TÜRKLERİN GERİ DÖNMESİ VEYA YATIRIM YAPMASI

KİTAP OKUMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI

ENGELLİLERİN SPORA TEŞVİK EDİLMESİ

Başbakan Erhürman, bölgesel kalkınma, Lefkoşa Sanayi bölgesinin su baskınlardan etkilenmemesi, Lefkoşa ve Mağusa’ya gençlik merkezleri yapılması, spor, Gençtepe Parkı, Mustafa Çelik Engelsiz Spor Salonu ile ilgili projeleri anlattı.  Erhürman, Kamuda eğitim gören öğrencilerin öğleden sonra üniversitelerde bilim, sanat ve spor merkezlerinde eğitim alması, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği nezdinde İzleme ve Risk Merkezi oluşturulması, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının yapımı, cezaevinde eğitim programı hazırlanması, uyuşturucu ile mücadele, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin envanterlerinin çıkarılması ile ilgili projeleri aktardı. Başbakan ayrıca, gençler arasında kitap ve e-kitap okumasının yaygınlaştırılması, AMATEM rehabilitasyon merkezi, kültürel mirasın tanıtımı, engeller için sporun yaygınlaştırılması projelerini de anlattı.

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