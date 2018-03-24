BAŞBAKAN ERHÜRMAN MÜJDEYİ VERDİ: 15 YENİ PROJE

İŞTE AÇIKLANAN YENİ PROJELER:
BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
LEFKOŞA SANAYİ BÖLGESİ TAŞKIN ÖNLEME
ROJESİ
GENÇLİK MERKEZLERİ
SPOR POLİTİKASI OLUŞTURULACAK
GENÇ TEPE PARKI
ENGELSİZ SPOR SALONU
ÜNİVERSİTELERDE OKUL SONRASI EĞİTİM
KOOPERATİFLERİN DENETLENMESİ İÇİN İZLEME VE RİSK MERKEZİ
SENFONİ ORKESTRASI İLE İLGİLİ PROJE
CEZAEVİNDEKİ GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
KIBRISLI TÜRKLERİN GERİ DÖNMESİ VEYA YATIRIM YAPMASI
KİTAP OKUMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI
ENGELLİLERİN SPORA TEŞVİK EDİLMESİ
Başbakan Erhürman, bölgesel kalkınma, Lefkoşa Sanayi bölgesinin su baskınlardan etkilenmemesi, Lefkoşa ve Mağusa’ya gençlik merkezleri yapılması, spor, Gençtepe Parkı, Mustafa Çelik Engelsiz Spor Salonu ile ilgili projeleri anlattı. Erhürman, Kamuda eğitim gören öğrencilerin öğleden sonra üniversitelerde bilim, sanat ve spor merkezlerinde eğitim alması, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği nezdinde İzleme ve Risk Merkezi oluşturulması, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının yapımı, cezaevinde eğitim programı hazırlanması, uyuşturucu ile mücadele, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin envanterlerinin çıkarılması ile ilgili projeleri aktardı. Başbakan ayrıca, gençler arasında kitap ve e-kitap okumasının yaygınlaştırılması, AMATEM rehabilitasyon merkezi, kültürel mirasın tanıtımı, engeller için sporun yaygınlaştırılması projelerini de anlattı.
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