Başbakan Erhürman: “Ortaklık ilkelere bağlı kalınmazsa bozulur”

Başbakan Tufan Erhürman BRT’de katıldığı özel yayında 4’lü koalisyonu ve hükümet programını değerlendirdi.

Efdal Keser’in sorularını yanıtlayan Erhürman, koalisyon hükümetlerinin zorlu olmasına rağmen ilkelerin netleşmesi halinde koalisyonların icraat hükümetine dönüşebildiğini anlattı.

Seçimin ardından resmi görüşmeler başlamadan önce 4 siyasi partinin ilkeler üzerinde görüşmeler yaptığını ve mutabık kaldığını anlatan Erhürman, bu ilkelerin en başında hukuka aykırı işlemleri iptal etmek ve bir kısmını da hukuka uygun hale dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Hükümetin herşeyden bir bütün olarak sorumlu olacağını belirten Erhürman, “Bu hükümet eskiden olduğu gibi feodal beylik yapısında değil yürütmenin tek nokta olduğu bir bütün halinde çalışacak” ifadelerini kullandı.

“4’lü koalisyon ilkelere bağlı kalınması halinde bozulması mümkün görünmüyor” diyen Erhürman, ancak ortakların ilkelere bağlı kalmaması halinde bozulabileceğini dile getirdi.

Türkiye ile ilişkiler konusuna da değinirken Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurmanın her hükümetin görevi olduğunu, bu ilişkileri iyi yürütemeyen partilerin başarılı olamayacağını kaydetti.

Şu ana kadar TC ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlatan Erhürman, güvenoyu almalarının ardından ilk ziyareti Türkiyeye gerçekleştireceğini açıkladı.

KKTC Ekonomisinin güçlü olmasının TC ile iyi ilişkiler kurulması temeline dayandığını kaydeden Erhürman, TC ile tarihsel kültürel bağ içerisinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin aynı güçle ileriye taşınacağını kaydetti.

TC ile herhangi bir sorunumuz olmaz” diyen Erhürman, doğru çizgide ve en iyi şeklide birlikte çalışacaklarını söyledi.

Protokol konusunda da çalışmaların başladığını dile getiren Erhürman, TC ile ilişkilerde sorun çıkmayacağına vurgu yaptı.

2018 yılı bütçesi ile ilgili soruya karşılık ise Başbakan, Hükümetin güvenoyu almasının ardından bütçenin meclisin gündemine gireceğini ve hızlı bir şekilde geçeceğini anlattı..

Bütçenin geçmemesi nedeniyle ilk olarak akaryakıt zammını önlerinde bulduklarını ve önümüzdeki dönemde de bazı zamların kaçınılmaz olacağını dile getiren Erhürman, hedeflerinin bütçeyi bir an önce geçirerek olası sıkıntıları en aza indirgemek olduğunu söyledi.

Hükümet olarak yapamayacakları işleri ve tutamayacakları sözleri vermekten kaçındıklarını ifade eden Erhürman, ülke yönetimini halkla birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.

Başbakan Eerhürman “Elele vererek gece gündüz çalışarak yapabileceklerimizi hem kendimize hem de dünyaya ispatlamak zorundayız” dedi.

Koalisyon çalışmaları döneminde yaşanan olaylara da değinen Başbakan Erhürman 4 siyasi partinin verdiği mesajların önemine dikkat çekti ve ülkede çok kültürlülüğü kucaklamanın önemli olduğunu ayrıştırmanın doğru olmadığını kaydetti.

Erhürman, “Hükümet sıkıntıları aşarak, ırkçılığın önüne geçerek, kozmopolit yapıyı koruyarak ileriye gitmeyi başarmalıdır” diyerek, bunun başarılabilmesi halinde ülkedeki yaşamın daha güzel olacağını söyledi.

Başbakan Erhürman, müşavir konusunun Hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, ilgili yasanın tadil edilip yeni müşavir yaratılmasının önüne geçileceğini açıkladı.

Erhürman, “Yeni müşavirlik yasası bütçeyle birlikte meclisten geçmelidir” dedi.

Avrupa İnsan hakları sözleşmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iç hukukunun bir parçası olduğunu da ifade eden Erhürman, yeni hükümet programında AİHM’in kararlarının iç hukukun içinde yer bulacağını belirtti.

Başbakan Erhürman, polisin sivil idareye bağlanması konusunda hükümetin bugün için bir önceliği bulunmadığını, bu konunun sonraki bir konu olduğunu belirterek, zaten Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Başbakanlığa bağlı olduğunu polisin de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olduğuna işaret etti.

“Siyasete güvenin azalmasının demokrasiye güvenin azalması” anlamına geldiğini dile getiren Erhürman, bugün için siyaseye güvenin azalmasından çok aşındığını, Hükümetin bu algıyı düzeltme konusunda görevi bulunduğunu anlattı.

“Halkla birarada olmak ve sürekli iletişim içerisinde olmak hedeflerimden biridir” diyen Erhürman, önümüzdeki süreçte daha çok ekranlarda olacağının mesajını verdi.

Başbakan Erhürman, ekonomik sıkıntılara da değinirken, Türk lirasının iniş ve çıkışlarından KKTC ekonomisini de etkilediğini ancak turizm ve eğitimdeki kaynakların doğru kullanılması halinde sıkıntıların aşılabileceğini vurguladı.

“Önemli olan halkı ekonomiye ve üretime katmaktır” diyen Erhürman, bu konuda da ciddi çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Başbakan Erhürman, ülkedeki istikrarın hükümetteki 4 partiyle başlayacağını ve büyüyerek devam edeceğini de vurguladı.