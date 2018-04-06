Başbakan Erhürman :Piyangolar birimindeki yolsuzluğa da değindi!

Erhürman: Sayıştay denetimleri sonucunda devleti zarara uğratanlar için bundan sonra, hem ceza hem hukuk davası açılacak...

Başbakan Tufan Erhürman düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay denetimleri sonucunda devleti zarara uğratanlar için bundan sonra, hem ceza hem hukuk davası açıllacağını ve disiplin soruşturmaları da başlayacağını beleirtti.

Başbakan Erhürman; Evkafın sözleşmeleri, Sayıştay raporları çerçevesinde yapılacak hukuki girişimler, Devlet Laboratuarı yangınına ilişkin sigorta sorunu, NKL ve Anafartalar Lisesi önünde yaşananlara ilişkin iddiaların araştırılmasının yanı sıra gençlik ve spor alanındaki çalışmalar konusunda bilgi veriyor.

Başbakan Erhürman’ın basın toplantısından satır başları söyle;

Erhürman’ın açıklamaları şöyle :”15 Şubat’ta güvenoyu aldık, henüz 2 ayımızı doldurmadık. Bu hafta içerisinde Başbakanlık’ta yürüttüğümüz çalışmaları aktarmak istiyorum. Evkaftan ilgili sözleşmeleri istedik, 10 yıl ve daha uzun süreli sözleşmelerle ilgili çalışma yaptık.81 tane 10 yıl ve daha uzun süreli kiralama sözleşmesi var. Şu an yürürlükte olanların sayısı…81 sözleşmenin yüzde 83’ü gerçek kişilerle veya özel şirketlerle imzalandı. Yüzde 8’i belediyelerle, yüzde 6’sı dernek ve vakıflar, yüzde 3’ü de merkezi idarelerle yapıldı."

ERHÜRMAN: ZARARI ÖDEMEZLERSE DAVA AÇACAĞIZ

Başbakan Tufan Erhürman basın bilgilendirme toplantısında Piyangolar’daki usulsuzluk konusuna da değindi.

Erhürman, Piyangolar’daki dosyalarlarla ilgili devleti zarar uğratanlardan 3 ay içerisinde bu paraları ödemelerini istediklerini ve ödemezlerse dava açılacağını söyledi.