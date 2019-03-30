Başbakan Erhürman su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu

Başbakan Tufan Erhürman, su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.
Başbakan Erhürman, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Taşkent ve Haspolat’a, giderek, su baskını olan yerlerdeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Başbakan Tufan Erhürman, su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.
Başbakan Erhürman, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Taşkent ve Haspolat’a, giderek, su baskını olan yerlerdeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
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