Başbakan Erhürman, TÜMBİFED ve RİBİAD heyetlerini kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, bir dizi temas ve işbirliği çalışmalarında bulunmak üzere Türkiye’den KKTC’ye gelen Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Rize Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (RİBİAD) heyetini kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda dün gerçekleşen görüşmede konuşan TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, öncelikle kendilerini kabul edip görüşen, Başbakan Erhürman’a teşekkür etti.

Başbakanlık açıklamasına göre, Cemil Bilge, ziyaretleri kapsamında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la çok olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kıbrıs’ı evleri gibi gördüklerini ifade eden Bilge, KKTC ziyaretinde çeşitli konuları görüşme fırsatı yakaladıklarını kaydetti.

Cemil Bilge, iki ülke arasındaki işbirliklerini geliştirme konusunda çok faydalı toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

KKTC’deki temaslarında 3 ana konu üzerinde durduklarını ifade eden Bilge, bunların KKTC’de turizmi ve yükseköğretimi daha fazla canlandırma ile KKTC’de TÜMBİFED Hatıra Ormanı yaratmak olduğunu dile getirdi. Cemil Bilge, sivil toplum kuruluşu olarak toplumu bilinçlendirme amacıyla ağaç dikimi için kendilerine bir yer gösterilmesini istedi.

Bilge, dernekleri içerisinde iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek üzerine çalışacak bir komisyon kurmak için çalışmalara başladıklarını da söyledi.

AYKUT: “BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK ADINA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Rize Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (RİBİAD) Genel Başkanı Erol Aykut da, KKTC ve TC halkının kaynaşmaları ve güç birliği oluşturmaları adına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

“Biz KKTC halkını kendimizde ayrı görmüyoruz. Geçmişimizden bu zamana kadar gelinen noktada da böyle güzel düşünceler içerisinde olduk” diyen Aykut, RİBİAD’ın Genel Başkanı olarak Rize’deki tüm hemşerileriyle birlikte; birlik, beraberlik ve kardeşlik adına yapılacak çalışmalarda üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

ERHÜRMAN: “TÜRKİYE’DEN DAHA FAZLA TURİST VE ÖĞRENCİ GELMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Başbakan Tufan Erhürman, her iki heyete de “Hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başladı. KKTC’nin, Türkiye ile tarihsel, kültürel ve sosyal açıdan çok sıkı bağlara sahip olduğunu kaydeden Erhürman, KKTC ekonomisi için turizm ve yükseköğretimin çok önemli olduğuna dikkat çekti ve bu iki bacağın yanına bilişim sektörünü eklemeye çalıştıklarını belirtti.

Ülke olarak siyasi nedenler ve uluslararası konjonktürün etkisiyle dünyaya kendilerini anlatmakta güçlükler olduğuna işaret eden Başbakan, Türkiye’ye ise kendilerini anlatmakta güçlükleri olmaması gerektiğini aktardı.

Başbakan Tufan Erhürman kabuldeki konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Geçen yılın rakamlarıyla, KKTC’nin 1 milyonun üzerinde turisti vardır. 25 bin yatak kapasitemiz vardır. Turizm bizim en çok gelir elde ettiğimiz sektördür. Turizmden 960 milyon Dolar gelirimiz vardır. 80 milyonun üzerinde bir nüfusu olan Türkiye’den KKTC’ye gelmesi gereken turist sayısı daha fazla olması gerektiğine inanıyorum. Yükseköğretimde üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrenci oranımız yüzde 35’e ulaştı. Türkiye’den gelen öğrenci sayısında düşüş yaşanmadı. Ancak 3’üncü dünya ülkelerinden gelen öğrenci sayısında artış oldu. Resmi rakamlara göre 102 bin öğrencimiz vardır. Bunun 90 bin civarında olanı aktif durumdadır. 19 üniversitemiz vardır. Bunların içinde Türkiye’den gelen üniversiteler de vardır. Bu nedenle Türkiye’den daha fazla öğrencinin KKTC’ye gelmesi gerekiyor.”

KKTC’nin 1 milyar 800 milyon Dolar ithalatı ve sadece 100 milyon Dolar civarında da ihracatı olduğunu işaret eden Erhürman, KKTC’nin hellim gibi belli başlı ürünlerinin ihracatının Türkiye’deki potansiyelini kullanabildikleri oranda olmadığının görüldüğünü söyledi.

Başbakan Erhürman, KKTC’nin 100 milyon Dolar ihracatının yüzde 40’ının da Türkiye dışında ülkelere olduğunu bildirdi.

Bu konuda kimseyi suçlamadığını, hatanın kendilerinde olduğunu, kendilerini Türkiye Cumhuriyeti halkına yeterince anlatamadığını ifade eden Başbakan, Türkiye’de KKTC’yi yeniden tanıtmak için önümüzdeki birkaç ay içerisinde İstanbul ve diğer illerde çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

KKTC’nin Türkiye’de yeniden tanıtımı için yaptıkları talebe Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yetkililerin yürekten destek verdiklerini belirten Başbakan Erhürman, TC ve KKTC’deki iş insanlarının ortaklık kurabilmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, “Bizim için sizlerle birlikte olmak, bütün bunları yüz yüze konuşabilme fırsatını yakalamak onur verici ve zenginleştirici oldu. Birlikte yapabileceğimiz çok iş vardır. Orman Projesi’ni ilk fırsatta ilgili bakanla konuşacağım. Umarım o da bizim gönül birlikteliğimizin bir nişanesi olacaktır” diyerek sözlerine son verdi.