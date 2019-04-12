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Başbakan Erhürman, Türkiye’de 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılacak olan çocukları kabul etti

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Başbakan Tufan Erhürman, Samsun ve Ankara’da düzenlenecek 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılacak olan Şehit Ertuğrul İlkokulu Halk Dansları ekibini ve öğretmenlerini kabul edip görüştü.
Başbakan Erhürman, Türkiye’de 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılacak olan çocukları kabul etti

TRT Genel Müdürlüğü’nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan çocuk şenliğinde, Şehit Ertuğrul İlkokulu Halk Dansları ekibinden 20 öğrenci ve 3 öğretmen ülkemizi temsil edecek. 

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabule, Şehit Ertuğrul İlkokulu Okul Müdürü Hasan Erem, kafile başkanı Gürsel Benan ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven de katıldı.

EREM: KKTC’Yİ TEMSİL EDECEĞİZ

Şehit Ertuğrul İlkokulu Okul Müdürü Hasan Erem, okullarının bu yıl TRT’nin Uluslararası Çocuk Şenliği’nde KKTC’yi temsilen görevlendirildiğini söyledi.

Hasan Erem, bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı olması nedeniyle tüm faaliyetlerin Samsun’dan başlayıp, Ankara’da biteceğini kaydetti.

Kafilelerinin de bu nedenle önce Samsun’a gideceğini, ardından da Ankara’ya gidip ülkemizi gururla temsil edeceklerini ifade eden Erem, Başbakan Erhürman’a kendilerini kabul edip görüştüğü için teşekkür etti.

ERHÜRMAN: “BU SİZİN İÇİN GÜZEL BİR TECRÜBE OLACAK”

Başbakan Tufan Erhürman, ekibe onları görmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başladı.

“Çok güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hem Samsun’u hem de Ankara’yı göreceksiniz. Hem orada evlerinde kaldığınız arkadaşlarınızla çok güzel ilişkiler kuracaksınız. Hem de dünyanın dört bir tarafından gelen sizin gibi gençlerle tanışacaksınız” diye konuşan Erhürman, bunun ekipte yer alacaklar için çok güzel bir tecrübe olacağını dile getirdi. 

Başbakan Erhürman, ekibin öğretmenlerine bu kadar kalabalık bir kadroyu yetiştirdikleri ve etkinlikte yer almalarını sağladıkları için teşekkür etti.                                

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