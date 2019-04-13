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Başbakan Erhürman: Türkiye’ye kendimizi anlatma sorunu olmamalı

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Başbakan Tufan Erhürman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu ifade etti.Başbakan Kıbrıs Türkünün kendini dünyaya anlatma zorluğuna da işaret etti.
Başbakan Erhürman: Türkiye’ye kendimizi anlatma sorunu olmamalı

Başbakan Tufan Erhürman Türkiye’den Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları  Federasyonu ile Rize Bürokratlar ve İş insanları Derneği’ni kabulünde Türkiye ilke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere değindi.

Türkiye ile KKTC’nin tarihsel, sosyal ve kültürel sıkı bağlara sahip olduğunu belirten Başbakan Erhürman, iki ülke arasındaki ilişkilerde Türkiye’nin katkısının önemine dikkat çekti.

Bu bağlamda turizmin, üniversitelerin ve bilişim sektörünün ülke ekonomisi için önemine işaret eden Başbakan, tüm bu konuşmalarda Türkiye’den yararlanmak gerektiğini anlattı. “Siyasi sebepler veya uluslararası konjenktürün etkisi ile bizim kendimizi dünyaya anlatmakta güçlüklerimiz var. Ancak Türkiye’ye kendimizi anlatmakta güçlüklerimiz olmaması gerekir” diyen Erhürman, KKTC’de turizmin en çok gelir getiren sektör olduğunu ve Türkiye’den KKTC’ye daha çok turist gelmesi gerektiğini söyledi.”

Kıbrıs Türkünün Türkiyedeki insanlara kendini anlatamadığının altını çizen Başbakan Erhürman, bu yüzden bu tür işbirliklerine ihtiyaç olduğunu, Türkiye yetkililerinin ise hızlı atılımlara destek verdiklerini kaydetti.

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