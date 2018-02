Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye’deki işletmelerin KKTC açsından hayati olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti ile de ilişkilerin geliştirilmesi olasılığının kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Dengiz Kürşat, İŞAD’ın da üyesi olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) Başkanı Tarkan Kadooğlu, İstanbul Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu(İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu, Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Koçak ve bazı işadamlarının yer aldığı heyeti Başbakanlık Şeref Salonu’nda kabul etti.



Başbakan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk tarafı olarak Kıbrıs sorununun çözümü için çok büyük çaba harcadıklarını, pek çok sorunun Kıbrıs sorununun çözümüne endekslenmesinden dolayı da epeyi zaman kaybedildiğini ifade ederek, en erken zamanda kapsamlı bir çözüme için çaba harcarken, halkı kalkındırma çabalarının geri bırakılmayacağını, bu konuda hükümet ortaklarının hem fikir olduğunu söyledi.



Erhürman, “Ekonomiyi merkeze aldığımız bir dönem olacak” dedi.



Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyon ve ambargolar ile ilgili olarak Türkiye iş dünyası ile ilişkilerin KKTC için yaşamsal olduğunu ifade eden Erhürman, “Bazı konularda hukuki bazı sınırlılıklarla karşı karşıyayız, özellikle bu hukuki sınırlılıkları aşmak açısından sizinle işbirliği hayati bir önemde” dedi.



Kamu dışı istihdamın da geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Erhürman, bu alanda da Türkiye iş dünyasının işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Çin’in KKTC için hem ticari hem de uluslararası ilişkiler açısından önemine de değinen Erhürman, Çin’in, Kıbrıslı Türkler açısından hem uluslararası ilişkilerde yaşadığı sıkıntıları aktarma konusunda hem de turizm potansiyeli açısından göz ardı edilen bir ülke olduğunu söyledi.



Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilme olasılığının Çin’in nüfusunun göz önünde bulundurulduğunda, çok heyecanlandırdığını da belirten Erhürman, “Çin çok ciddi bir açılım olur” dedi.



KADOOĞLU



Türkiye’nin çatı örgütlerinden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise Erhürman’a yeni görevinde başarılar diledi ve Konfederasyon olarak Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduklarını belirtti.



KKTC’ye, KKTC iş dünyası ile birlikte neler yapılabileceğini incelmek için geldiklerini belirten Kadooğlu, Kıbrıs müzakerelerindeki gelişmelere bağlı kalmadan ekonomik anlamda diyalog yolunun açık olması gerektiğini ifade etti.



“Adadabarış ve huzurun egemen olduğu bir çözüm istiyoruz” diyen Kadooğlu, Kıbrıs müzakerelerde ortamın negatife dönmesini görmenin kendilerini üzdüğünü de belirtti.



Kadooğlu, işadamlarının önceliğinin para kazanma faaliyetleri olduğunu ancak Kıbrıs’ın işadamları açısından öyle olmadığını maneviyatın da önemli bir yer tuttuğunu söyledi.



KÜRŞAT



İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat ise, önceliklerinin Türkiye’nin en büyük çatı organizasyonu olan TÜRKONFED ile işbirliğini geliştirmek olduğunu, TÜRKONFED heyetinin KKTC’ye ortaklık vizyonu ile geldiğini ve yapılan görüşmelerde bu vizyonun meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.



Kürşat, turizm, yüksek öğrenim ve gayri menkul/inşaat alanlarının potansiyel alanlar olarak görüldüğünü ve hali hazırda bazı şirketlerle ortaklık için el sıkışıldığını kaydetti.





ÖMEROĞLU



İSİFED Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu ise, Federasyon olarak sadece para kazanma amacıyla yapılan ziyaretlerden biri olmadığını, Kıbrıs ziyaretinin her zaman “manevi” bir yanının bulunduğunu kaydetti.



Bireysel olarak pek çok iş insanının KKTC’ye ziyaret yaptığını ancak bu şekildeki ziyaretlerle istenilen sonuçların elde edilmesinin pek kolay olmadığını kaydeden Ömeroğlu, ancak KKTC’de iş dünyasının oluşturduğu çatı örgütü (İŞAD) sayesinde, doğru insanlara ulaşabilmek suretiyle istenen işbirliklerine çok daha kolay ulaşabileceklerine inandıklarını söyledi.



KOÇAK



Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜÇİAD) Başkanı Kemal Koçak ise Çin ile her alanda işbirliğinin geliştirilebilmesi için Çince’nin kullanımının yaygınlaşmasının önemli olduğunu, KKTC’de dahi Derneğin temsilcisinin bulunduğunu kaydetti.



Çin, Japonya, Güney Kore’den gelen turistlerin, beş yıldızlı resortlar yerine butik otellerde konaklamayı tercih ettiğinden gittikleri ülkelerde daha çok para harcadığını, bunun yanında teknolojiyi iyi kullandıklarından seyahat tecrübelerini tanıdıklarıyla daha çok paylaştıklarını kaydeden Koçak, “Çin’e çok daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi.



Koçak, Çin’den KKTC’ye iş insanı getirmek için de çalışma başlattıklarını kaydetti.



Görüşmede ziyaretin anısında karşılıklı hediyeler sunuldu.