Başbakan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Özersay adaya döndü

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara’daki temaslarının son derece yararlı olduğunu ifade ederek, 4’lü koalisyon hükümetinin çalışmalarında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini yanlarında hissedeceklerine dair aldıkları mesajların kendilerini mutlu ve motive ettiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak Ankara’ya giden Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, temaslarını tamamlamalarının ardından bu akşam saat 20.30 sıralarında yurda döndü.

Başbakan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Özersay’ı Ercan Havalimanı’nda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan karşıladı.

Ercan Havalimanı’nda Ankara temasları hakkında basına değerlendirmelerde bulunan Başbakan Tufan Erhürman, daha önce söyledikleri gibi ve teamül gereği hükümetlerinin güvenoyunu aldıktan sonra ilk resmi dış ziyaretini Ankara’ya yaptığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyetle Ankara’da önce Anıtkabir’i ziyaret ettiklerini anlatan Başbakan Erhürman, ardından da Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da katıldığı toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İlk olarak Yıldırım, Akdağ, kendisi ve Bakan Özersay’ın katıldığı 4’lü toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Erhürman, bunun ardından heyetlerle birlikte çalışma yemeğinde bir araya geldiklerini aktardı.

4’lü toplantının uzun ve verimli olduğunu ifade eden Erhürman, toplantıda özellikle hükümetin yapmayı planladığı icraatlar ve TC’nin desteğine de ihtiyaç olarak hissettikleri icraatlar hakkında bilgi aktardıklarını, icraatlarla ilgili olarak da büyük oranda görüş birliği içinde olduklarını gördüklerini belirtti.

Toplantının planlanandan uzun sürdüğünü ifade eden Başbakan Tufan Erhürman, 4’lü toplantı ardından heyetlerle uzun bir çalışma yemeği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, bugün saat 18.00 sıralarında ise TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiklerini belirterek, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da hazır bulunduğu toplantının da son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Kısa sürede TC’de görüşmeleri gereken tüm yetkililerle görüşebildiklerini vurgulayan Başbakan Erhürman, TC’nin geçtiği sıkıntılı döneme rağmen bir gün içinde temaslarını tamamlayabildiklerini belirtti.

Başbakan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, yurt dışında olması nedeniyle TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşemediğini, bu görüşmenin ise birkaç hafta gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

