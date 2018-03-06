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Başbakan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Özersay Ankara’ya gitti

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Başbakan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Özersay Ankara’ya gitti
Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak bu akşam Ankara’ya gitti

Başbakan Erhürman, Ercan Havaalanı’nda basına açıklama yaptı ve Ankara ziyaretinin gündemine ilişkin soruları yanıtladı,

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye ile iyi ilişkilerin yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ankara’da Türkiye Başbakanı Yıldırım ile Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşmelerinin kesinleştiğini ifade eeden Başbakan Erhürman, diğer Türkiye yetkilileriyle de görüşmelerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Resmi temaslarına yarın başlayacak Erhürman ve Özersay’ın yarın akşam adaya dönmesi bekleniyor.

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