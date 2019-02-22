  • BIST 102.655
  • Altın 227,070
  • Dolar 5,3165
  • Euro 6,0310
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Başbakan Erhürman, Yenierenköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

» »
Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin icraatlarıyla ilgili olarak halkı bilgilendirmek ve mevcut sorunları dinlemek amacıylabaşlattığı ziyaretleri sürdürüyor.
Başbakan Erhürman, Yenierenköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Başbakan Erhürman bu kapsamda, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yle birlikte, Yenierenköy’de Erdoğan Hoşses Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada ilk sözü alan Yeniernköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgenin sorunlarına duyarlı olduğu için Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür ederek, Karpaz bölgesinin sorunlarının diğer bölgelere nazaran çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, Karpaz İmar Emirnamesi’nin bölgeye ciddi zarar verdiğini ve bölgenin gelişmesini olumsuz etkilediğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, bu hafta içinde ikinci kez Yenierenköy’e gittiğini anımsatarak, bölgenin sağlıkla ilgili sorunlarına vakıf olduğunu söyledi.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde tam zamanlı bir hekimin yanı sıra başka hekimlerin de görev yaptığını ifade eden Besim, uzak bölgelere çok daha fazla hizmet götürmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Yenierenköy’ün çok özel bir bölge olduğunu kaydederek, Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan maddi sıkıntılara dikkat çekti.

“Bizim yapmaya çalıştığımız idareli bir biçimde sorunları teker teker ortadan kaldırmaktır” diyen Şahali, geçmiş dönemde yürütülen yanlış politikalar nedeniyle tarımda sıkıntılar yaşandığını anlattı. Bakan Şahali, 2018 yılının çok zor bir yıl olduğunu dövizdeki artışın birçok sektörünü olumsuz etkilediğini dile getirerek, tarımla ilgili yapılması gereken yığınla iş olduğunu sözlerine ekledi. Başbakan Tufan Erhürman da ülkenin farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek konuşma yaptığını dile getirerek, 1974 yılından bugüne ülkenin geldiği nokta ve yaratılan düzen için üzüldüğünü ifade etti.Yenierenköy Sağlık Merkezi’ndeki diş ünitesinin birkaç gün önce devereye girdiğini, laboratuarın da yaklaşık 10 gün sonra hizmet vermeye başlayacağını anlatan Besim, röntgen cihazı ihalesinin de yapıldığını söyedi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!22 Şubat 2019 Cuma 08:00
  • Nami, Kıb-TEK YK'nun kendisine Uluslararası İhale kararını iletmediğini iddia etti!21 Şubat 2019 Perşembe 23:02
  • Haftasonu hava nasıl olacak?21 Şubat 2019 Perşembe 20:37
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı21 Şubat 2019 Perşembe 19:21
  • KTTO heyeti İstanbul'a gidiyor21 Şubat 2019 Perşembe 19:18
  • KTTO Başkanı Deniz Büyükelçi'lerle görüştü21 Şubat 2019 Perşembe 19:17
  • Töre:Bağımsız devletlere sahip çıkılmalı21 Şubat 2019 Perşembe 18:59
  • Kalkanlı'da Elektrik kesintisi !21 Şubat 2019 Perşembe 18:51
  • Tatar,incelemelerde bulunmak üzere İskenderun’a gitti.21 Şubat 2019 Perşembe 18:38
  • Tatar: “Gün gelir KKTC tanınır”21 Şubat 2019 Perşembe 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti