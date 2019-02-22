Başbakan Erhürman, Yenierenköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin icraatlarıyla ilgili olarak halkı bilgilendirmek ve mevcut sorunları dinlemek amacıylabaşlattığı ziyaretleri sürdürüyor.

Başbakan Erhürman bu kapsamda, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yle birlikte, Yenierenköy’de Erdoğan Hoşses Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada ilk sözü alan Yeniernköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgenin sorunlarına duyarlı olduğu için Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür ederek, Karpaz bölgesinin sorunlarının diğer bölgelere nazaran çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, Karpaz İmar Emirnamesi’nin bölgeye ciddi zarar verdiğini ve bölgenin gelişmesini olumsuz etkilediğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, bu hafta içinde ikinci kez Yenierenköy’e gittiğini anımsatarak, bölgenin sağlıkla ilgili sorunlarına vakıf olduğunu söyledi.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde tam zamanlı bir hekimin yanı sıra başka hekimlerin de görev yaptığını ifade eden Besim, uzak bölgelere çok daha fazla hizmet götürmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Yenierenköy’ün çok özel bir bölge olduğunu kaydederek, Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan maddi sıkıntılara dikkat çekti.

“Bizim yapmaya çalıştığımız idareli bir biçimde sorunları teker teker ortadan kaldırmaktır” diyen Şahali, geçmiş dönemde yürütülen yanlış politikalar nedeniyle tarımda sıkıntılar yaşandığını anlattı. Bakan Şahali, 2018 yılının çok zor bir yıl olduğunu dövizdeki artışın birçok sektörünü olumsuz etkilediğini dile getirerek, tarımla ilgili yapılması gereken yığınla iş olduğunu sözlerine ekledi. Başbakan Tufan Erhürman da ülkenin farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek konuşma yaptığını dile getirerek, 1974 yılından bugüne ülkenin geldiği nokta ve yaratılan düzen için üzüldüğünü ifade etti.Yenierenköy Sağlık Merkezi’ndeki diş ünitesinin birkaç gün önce devereye girdiğini, laboratuarın da yaklaşık 10 gün sonra hizmet vermeye başlayacağını anlatan Besim, röntgen cihazı ihalesinin de yapıldığını söyedi.