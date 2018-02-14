Başbakan Erhürman'dan Çocuk Fitness’e davet

“Biri Dünya, biri Avrupa, biri Türkiye şampiyonu. Pazar günü saat 14:00’te Golden Tulip’te arkadaşlarıyla birlikte gösterileri varmış. Bugün beş dakikalığına uğrayıp davetiyelerini getirdiler. Daha önce iki kez izleme fırsatı buldum bu minikleri. Pazar günkü gösteriyi iple çekiyorum. Çocuklarımızın neler yapabildiğini görmek ve çocuklarını “fitness” ile tanıştırmak isteyenlere mutlaka öneririm…”
Nev Çocuk Fitness Pazar günü saat 14:00’te Golden Tulip’te fitness gösterileri gerçekleştirecek.
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