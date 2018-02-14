Başbakan Erhürman'dan Çocuk Fitness’e davet

Başbakan Tufan Erhürman, Nev Çocuk Fitness Klübü’nde Dünya Avrupa Ve Türkiye şampiyonlarını kabul ettikten sonra kendine yapılan daveti sosyal medya hesabından söyle paylaştı;

“Biri Dünya, biri Avrupa, biri Türkiye şampiyonu. Pazar günü saat 14:00’te Golden Tulip’te arkadaşlarıyla birlikte gösterileri varmış. Bugün beş dakikalığına uğrayıp davetiyelerini getirdiler. Daha önce iki kez izleme fırsatı buldum bu minikleri. Pazar günkü gösteriyi iple çekiyorum. Çocuklarımızın neler yapabildiğini görmek ve çocuklarını “fitness” ile tanıştırmak isteyenlere mutlaka öneririm…”

Nev Çocuk Fitness Pazar günü saat 14:00’te Golden Tulip’te fitness gösterileri gerçekleştirecek.