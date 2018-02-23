Başbakan Erhürman’dan ‘doğal gaz’ açıklaması

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğal gaz aramaları konusundaki açıklamalarını değerlendirdi; ortaya konan gerekçelerin, yapılan çalışmalara Kıbrıs Türk halkının iradesinin katılmamasını haklı çıkarmayacağını vur

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğal gaz aramaları konusundaki açıklamalarını değerlendirdi; ortaya konan gerekçelerin, yapılan çalışmalara Kıbrıs Türk halkının iradesinin katılmamasını haklı çıkarmayacağını vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin iradesinin sürece yansıtılmamasının gerekçelerinden biri olarak Talat- Hristofyas döneminden beri bu konudaki yetkinin çözümden sonra federal devlette olacağı konusundaki anlaşmanın gösterildiğini anlatan Erhürman, “Şu anda Sayın Anastasiadis’in başkanı olduğu yapı bizim çözümden sonra sözünü ettiğimiz federal devlet yapısı değildir” dedi.

Erhürman, “Konuyla ilgili oluşturulacak fondan tüm Kıbrıs halkının yararlanacağı” söylemine karşılık ise Kıbrıslı Türklerin sadece elde edilecek gelirden pay alacak unsurlardan değil, bu konuda karar verecek ve yönetecek iki asli unsurdan biri olduğunu vurguladı.

Başbakan Erhürman, doğru yaklaşımın Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde defalarca dile getirdiği gibi bu konuda bir komite oluşturulması ve bu komitenin bu çalışmaları iki asli unsurun iradesini sürece katarak yürütmesi olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman bugün 11.00’de Başbakanlık’ta basın toplantısı düzenledi.

“HER HAFTA TOPLANTI DÜZENLENECEK”

Başbakanlık olarak bundan sonra her hafta muhtemelen haftanın sonuna doğru basın toplantısı düzenleyerek o hafta için Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi ve gazetecilerin sorularına yanıt vereceklerini kaydeden Erhürman, bunu hem kamuoyunun doğru bilgilendirmesi hem de basın mensuplarının bilgilere birinci elden ulaşabilmesi için yapmak istediklerini dile getirdi.

“HER HAFTA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Kıbrıs sorunu hakkında Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptıklarını hatırlatan Erhürman, bundan sonra her hafta Başbakan olarak Cumhurbaşkanı’yla Kıbrıs konusu hakkında görüşeceklerini, Cumhurbaşkanı’nın ayda bir de hükümeti oluşturan 4 parti lideriyle görüşeceğini anlattı.

Kıbrıs sorunu konusunda henüz bir girişim olmadığını, BM’nin mevcut durumla ilgili tespitte bulunmak üzere bir görevli göndereceğini kaydeden Erhürman, bu tespitlerin ardından durumun netleşeceğini ifade etti.

“GEREKÇELER DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARINA KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİNİN KATILMAMASINI HAKLI ÇIKARMAZ”

Doğal gaz konusunda Anastasiadis’in açıklamasına işaret eden Erhürman, açıklamada, Kıbrıslı Türklerin iradesinin sürece yansıtılmamasının gerekçesi olarak Talat- Hristofyas döneminden beri bu konudaki yetkinin çözümden sonra federal devlette olacağı konusundaki anlaşmanın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili bir fon oluşturulması ve burada birikecek paradan tüm Kıbrıs halkının yararlanacağı söyleminin gösterildiğini anlatarak, “İki gerekçe de şu anda yapılan çalışmalara hiçbir biçimde Kıbrıs Türk halkının iradesinin katılmamasını haklı çıkarak gerekçeler değildir” dedi.

Erhürman “Çünkü şu anda Sayın Anastasiadis’in başkanı olduğu yapı bizim çözümden sonra sözünü ettiğimiz federal devlet yapısı değildir” şeklinde konuştu.

Başbakan Erhürman, bu konuda bir fon oluşturulsa da, Kıbrıslı Türklerin sadece elde edilecek gelirden pay alacak unsurlardan değil, bu konuda karar verecek ve bu konuyu yönetecek iki asli unsurdan biri olduğunu vurguladı.

“DOĞRU YAKLAŞIM KOMİTE OLUŞTURULMASI”

Erhürman doğru yaklaşımın Kıbrıs Türk tarafınca müzakerelerde defalarca dile getirdiği gibi bu konuda bir komite oluşturulması ve komitenin bu çalışmaları iki asli unsurun iradesini sürece katarak yürütmesi olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman bu yapılmadığı müddetçe Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan ve müktesebattan kazandığı haklarını kullanmış olmayacağını vurguladı.

Hükümet olarak Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı sürece dâhil olması için görevlendirdiklerini belirten Erhürman, bundan sonra da sürece aktif müdahil olmaya devam edeceklerini anlattı.

Erhürman şöyle devam etti:

“Çünkü konunun muhatabı doğrudan doğruya biziz ve bizim yaptığımız anlaşmalar aracılığıyla TC ve onun şirketleri de sürece müdahildir.

Elbette TC ile birlikte yürüteceğiz bu çalışmaları ama Kıbrıslı Türkler bu anlamda sürecin dışındaki sadece elde edilen gelirden yararlanıcı bir unsur olarak kabul ve lanse edilemez buna izin vermeyeceğiz.”

“BÜTÇENİN OMURGASI UBP-DP DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKTI… BÜTÇENİN BİR AN ÖNCE GEÇMESİNE İHTİYAÇ VAR”

Bütçeyle ilgili çalışmaların Bakanlar Kurulu’nda tamamlanarak Meclis’e sevk edildiğini söyleyen Erhürman, komitedeki görüşmelerin gereksiz yere uzamamasını umduğunu kaydederek, bütçenin ana omurgasının UBP- DP döneminde ortaya çıktığını hatırlattı.

Genel Kurul aşamasının daha uzun sürülmesinin beklendiğini ancak komite aşamasının daha hızı tamamlanmasını umduklarını kaydeden Başbakan Erhürman, bütçenin bir an önce geçmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

“BÜTÇEDE 83 MİLYON TL ARTIŞ…”

UBP-DP döneminde denk bütçe olarak hazırlanan 2018 bütçesinde yaptıkları değişiklikler hakkında bilgi veren Erhürman, şu anda bütçede 83 milyon TL’lik bir artış olduğunu anlattı.

Artışın nedenlerini sıralayan Erhürman bu artıştaki esas nedenin DPÖ’nün Ocak ayı için öngördüğü TÜFE tahmininde önemli bir sapma meydana gelmesi olduğunu dile getirdi. Sadece bu farkın 65 milyon TL fark yarattığını ifade eden Erhürman, geriye kalan 11,8 milyon TL’lik artışın hükümet tarafından ortaya konan yeni projelerden kaynaklandığını anlattı.

Erhürman, bunun yanında bütçeye 6 milyon TL yedek ödenek konduğunu kaydetti.

PROJELER…

Ortaya konan projelerden birinin BRTK karşısındaki 200 dönümlük araziye park yapılması projesi olduğunu ifade eden Erhürman, “Lefkoşa Gençtepe Bölgesel Parkı” adı verilen projeyle ilgili 26 Ocak 2017’de bir çalıştay yapıldığını hatırlattı.

Ancak bu çalıştay sonrası geçen dönemde hiçbir çalışma yapılmadığını aktaran Erhürman bununla ilgili bütçeye 1 milyon TL tutarında fon konduğunu ifade etti.

NÜFUS SAYIMI İÇİN 5,5 MİLYON TL ÖDENEK

İstatistik Kurumu oluşturulmasının önemine işaret eden Erhürman, nüfus sayımına da ihtiyaç olduğunu kaydederek bu bağlamda bütçeye 5,5 milyon TL ödenek konduğunu aktardı.

1 milyon TL’nin de engelliler için Mustafa Çelik Spor Salonu için ayrıldığını dile getiren Erhürman, Alevi Kültür Merkezi’nin tamamlanması için de bütçeye 3 milyon TL konduğunu dile getirdi.

HUKUKA UYGUNLUK DENETİMLERİ…

Geçmiş dönemlere ilişkin hukuka uygunluk denetimleri ve soruşturmalar konusuna da değinen Erhürman, hükümetin yeni üst düzey atamalar konusunda müşavirliğin kaldırılmasıyla ilgili yasa geçmeden önce yeni müşavirlik yaratacak atama yapmama konusunda kararlı olduğunu; bunun da denetim ve soruşturma sürecini yavaşlattığını anlattı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’na, yeni müşavir yaratmamak adına atama yapılmadığını söyleyen Erhürman, bu durumun ortadan kalkmasıyla soruşturmaların ya Kurul tarafından yürütülmesi ya da özel soruşturmacı atanması kararı verileceğini açıkladı.

Erhürman, hukuka aykırılık işlemler konusunda tüm bakanlara kendi bakanlıkları bünyesinde yapılan işlemlerin denetimini yapmaları için talimat verildiğini de anlattı.

“BELEDİYELER REFORMU YAPILACAK”

Belediyelerin borçlarını erteleyen yasa tasarısına değinen Erhürman, kamuoyunda bunun çözüm yaratmayacağı haberleri çıktığını, zaten burada çözümün sağlanacağı iddiasında olunmadığını, belediyeler reformu yapılana kadar rahatlama sağlanması için yapılan bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Erhürman, belediyeler reformunun bu dönemde yapılacağını vurguladı, hükümetin bu konuda kararlı olduğunu dile getirdi.

Reforma olan ihtiyacın Yenierenköy Belediyesi’ne bakıldığında görülebileceğini kaydeden Erhürman, burada bir taraftan çalışanların ödenmediğini, bir taraftan asgari belediye hizmetlerinin bile götürülemediğini anlattı.

Şu anki durumda merkezi idarenin olaya nasıl müdahil olabileceği konusunun araştırıldığını söyleyen Başbakan Erhürman, öte yandan Yenierenköy Belediyesi’nin reformun pilot bölgesi olarak olması konusunda çalışma başlatıldığını söyledi.

HEMŞİRE SIKINTISI…

Sağlıkta en ciddi sıkıntılardan birinin hemşire sayısının yetersizliği olduğunu anlatan Erhürman, bu duruma rahatlama getirmek için Bakanlar Kurulu’nda karar alındığını ve yeni hemşire istihdamının önünün açıldığını kaydetti.

FAZLA MESAİLER…

Öte yandan gümrük, polis ve sağlık alanında yoğunlaşan fazla mesailer konusunda yaşanan sorunları insan kaynakları çalışmasıyla çözmeyi planladıklarını açıklayan Erhürman, vardiya dâhil her yöntemi göz önüne alarak çalışma başlatacaklarını, kaynakların daha aktif ve verimli kullanılması için çözüm bulacaklarını kaydetti.

ATAMALAR…

Şu anda yapılan atamaların yeni müşavir yaratmayacak şekilde gerçekleştirildiğini yineleyen Erhürman, müşavirlikler konusundaki yasa çalışmasının tamamlandığını, tasarının bütçe biter bitmez Meclis’e sevk edileceğini anlattı.

Erhürman, Başbakanlık bünyesinde yapılan üst düzey atamaları da açıkladı. Buna göre Başbakanlık Müsteşarlıklarına Berkan Tokar ve Hasan Alicik; Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne Özlem Bayramoğlu Onuray; Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Ahmet Muratoğlu; Özel Kalem Müdürlüğü’ne Mustafa Ergüven; Spor Dairesi Müdürlüğü’ne de Alkan Değirmencioğlu atandı.

CEZAEVİ ZİYARETİ…

Kabul ve ziyaretleriyle ilgili haber yaptırmadığını hatırlatan Erhürman, Çarşamba akşamı Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ettiğini, 4 vatandaşın orada bulunan yakınlarına ilişkin şikayet dilekçelerini değerlendirdiğini anlatarak, ziyarette birebir görüşmeler yaptığını bildirdi.

271 kapasiteli Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ettiği günde 540 mahkum bulunduğunu anlatan Erhürman bunu “korkunç bir durum” olarak tanımladı. Mahkûmların zor şartlarda barındığını dile getiren Erhürman, yeni cezaevinin en erken zamanda tamamlanması için çalışacaklarını söyledi.

Cezaevinde şu anda 196 gardiyanın görev yaptığını, bunun yeterliliği konusunda insan kaynakları çalışması yapılacağını söyleyen Erhürman, cezaevinde 21 yaş altı 34 kişi bulunduğunu; mahkumların 3’te 1’inin başta uyuşturucu tasarrufu olmak üzere uyuşturucu suçları nedeniyle hapis yattığını anlattı.

KALKANLI’DA AMATEM

Erhürman bu kişilerin suçlu olmaktan önce bağımlı ve hasta kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Görüştüğü kişilerin bağımlılıktan kurtulmak için devletten yardım istediğini aktaran Erhürman, uyuşturucuyla mücadele konusunda bu dönemde ilk hedeflerinin Alkol ve Madde Bağımlılığıyla Tedavi Merkezi (AMATEM) ve rehabilitasyon merkezi kurulması olduğunu da dile getirdi.

Rehabilitasyon vermesi ve AMATEM için Kalkanlı’da bulunan bir binanın tesis edileceğini kaydeden Erhürman, “Uyuşturucuyla Mücadele Stratejik Eylem Planı’nın” hızla hazırlanacağını söyledi.

Erhürman, sicil affı konusuna öncelik verileceğini dile getirdi.

Uyuşturucu suçlarıyla mücadele için polisin ihtiyaç duyduğu yasalarla ilgili çalışma yapılacağını söyleyen Erhürman, önleyici çalışmalar için Lefkoşa Surlariçi ve Gazimağusa Maraş’ın pilot bölge olarak belirlendiğini söyledi.

Cezaevi ziyaretinde birçok mahkûmun çok ciddi iddialarıyla karşılaştığını dile getiren Erhürman, Cezaevi Danışma Kurulu’yla ilgili çalışma başlattığını dile getirdi.

“5 BET OFİSİ 51 BAHİS EVİ İŞLETİYOR”

Bet ofisleri konusunda göreve gelir gelmez raporlar hazırlattığını ve bet ofisi işletmecileriyle görüştüğünü söyleyen Erhürman, raporlardan veriler paylaştı.

Şu anda 5 şirketin müşterek bahis faaliyeti gösterdiğini, bu şirketlerin 51 müşterek bahis evi olduğunu dile getiren Erhürman, bahis evlerinde 657 personel çalıştığını; merkezleriyle birlikte bu sektörde çalışan 1000 civarında personel bulunduğunu söyledi.

“SPOR FONU’NA 6,7 MİLYON EURO, VERGİ DAİRESİ’NE 8 MİLYON DOLAR…”

Erhürman, müşterek bahis oynatma izni karşılığında 6 milyon 750 bin Euro gelirin Spor Fonu’na aktarıldığını; Gelir ve Vergi Dairesi’nin 3 milyon 967 bin 400 Dolar stopaj, 4 milyon 50 bin 400 Dolar şans oyunları hizmet vergisi aldığını ifade etti.

Lisans düzenleme kurallarına değinen Erhürman, bunlara göre bahis evlerine 21 yaş altı kişilerin giremeyeceği; lisansın devredilemeyeceği, bir kuponda 15 bin Euro’nun geçilemeyeceğini kaydederek, nüfus kuralları ile ibadet yeri ve eğitim kurumlarından 100 metre uzakta olma kurallarına işaret ederek, bu kurallara uymayan bet ofislerinin kapatılacağını vurguladı.

“AYKIRILIK TESPİT EDİLENLERİ KAPATMAKTAN İMTİNA ETMEYECEĞİZ”

Bet ofisi işletmecileriyle denetimlere başlamadan görüşmek ve bilgi vermek istediğini anlatan Erhürman, aykırılık tespit edilen bahis evlerini kapatmaktan imtina etmeyeceklerini söyledi.

“SAYININ AZALTILMASINDA ORTAK GÖRÜŞE ULAŞTIK”

Başbakan Erhürman, bu konuda hükümet programında yer alan bölüme işaret ederek, bet ofis sayısının azaltılması konusunda işletmecilerle de ortak görüşe ulaştıklarını kaydetti.

Sanal bahis konusunda Cebelitarık, Malta ve Güney Kıbrıs’taki düzenlemeler baz alınarak yasal düzenleme başlattıklarını açıklayan Erhürman, casinoların içinde bet ofislerin yer aldığını öğrendiğini ve casinolara çok sayıda KKTC vatandaşının girdiğini kaydederek, KKTC vatandaşlarının buralara girmemesi için çalışma yapacaklarını vurguladı.

Kiralık araç plakaları konusunda ilgili bakanın, işletmecilerle görüştüğünü anlatan Erhürman, plakaların yasaya uygun hale getirileceğini belirtti.

Erhürman, kiralık araç işletmecilerinin yasaya aykırı bir tüzük üzerinden harcama yapmak zorunda kaldığını; kırmızı plakaya geçilmesinin normal ve doğru olduğunu, işletmecilerin de bunu istediğini söyledi.

Erhürman, Taşkent Kooperatifi’nde ciddi sıkıntılar yaşandığını, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin bu konudaki raporunu bu sabah kendisine ulaştırdığını; polisin de artık devrede olduğunu ve bu konudaki çalışmalara hız verileceğini anlattı.

YÖDAK’la da görüşme yaptığını, YÖDAK Yasası’nın ve binasıyla ilgili çalışma yapılacağını kaydeden Erhürman, üniversitelerdeki çok kültürlü yapı hakkında YÖDAK’ın inisiyatif alması için çalışma başlatılacağını da dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, basın toplantısında daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.