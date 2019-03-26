Başbakan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş'tan "dans eleştirilerine" tepki

Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun “Geçmişten Günümüze Kültürümüz Dans Ediyor” sloganıyla düzenlediği 8. Halk Dansları Şöleni’nde Başbakan Erhürman’ın “Erkek Karşılama” isimli halk oyununu oynaması üzerinden yapılan eleştirilerin sonunun gelmemesine tepki gösterdi.

Bektaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Üzerinden beş gün geçmiş, hala daha konuşuluyor o güzelim folklorü! Beğenmeyenlere saygı elbette baki ama binlerce insanın yüreğini ısıtmış o bir buçuk dakikanın yarattığı sıcaklığa son vermek için çabalayan kalemlere sadece üzülerek gülümsüyorum... Gülümsüyorum ve testi oyunumuzdaki o muhteşem oyunu geliyor aklıma:) Evet şimdi değil; O, hep sevdi ülkesinin oyununu, kültürünü… İnsanlarını da çok sevdiği gibi...”