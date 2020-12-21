Başbakan Ersan Saner, “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nın başlaması dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başbakan Ersan Saner, “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nın başlaması dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başbakan Saner mesajında, “ Kıbrıs Türk Halkı’nın 1955-1974 yılları arasında şehitler vermek pahasına, şanlı bir mücadele ile özgürlüğünü koruyabildiğini” belirtti ve “ 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ve yine şehitlerimiz sayesinde üzerinde Devlet kurduğumuz bir coğrafyaya kavuştuk; Egemenliğimizi perçinledik. Kimse bizi bu noktadan geri götüremez. Devletimize özgürlüğümüze, egemenliğimize sahip çıkmak şehitlerimize verdiğimiz sözün, gelecek nesillere olan borcumuzun bir gereğidir” dedi.

Saner, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkı zor günlerden geçerek bu günlere geldi.

Bir daha yaşanmasını asla istemediğimiz saldırılar, acılar yaşadık.

Kıbrıs Türkü’nün 21-25 Aralık 1963 Kanlı Noel’nde Rum saldırılarına karşı Kıbrıs’ın dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en onurlu, kahramanca direnişlerinden biridir. 21 Aralık 1963 günü Kıbrıs Türkleri’ni yok etme planı olan Akritas yürülüğe konulmuş ve kısa sürede Ada’nın bütününün Yunan hegemonyasına alınması hedeflenmişti.

Ama başaramadılar.

Kıbrıs Türk mücahidinin direnişi ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak müdahalede bulunması Rum-Yunan ikilisinin emellerine ulaşmasını engelledi.

Tarihi gerçekler ortadadır; Kıbrıs Türk Halkı1955-1974 yılları arasında şehitler vermek pahasına, şanlı bir mücadele ile özgürlüğünü koruyabilmiştir.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ve yine şehitlerimiz sayesinde üzerinde Devlet kurduğumuz bir coğrafyaya kavuştuk; Egemenliğimizi perçinledik. Kimse bizi bu noktadan geri götüremez. Devletimize özgürlüğümüze, egemenliğimize sahip çıkmak şehitlerimize verdiğimiz sözün, gelecek nesillere olan borcumuzun bir gereğidir.

2017 yılının Haziran ayı Temmuz ayı başında Crans Montana’da yaşananlar, o günden bu yana Rum liderliğinin ortaya koyduğu tutum ve söylemler artık Kıbrıs’ta federal bir çözüm olamayacağını netleştirmiştir.

Rum tarafının federal çözüm vizyonu halkımızın bir çözümden bekledikleri arasında dağlar kadar fark vardır. Rum liderliğ bizi hala azınlık olarak görmek istemekte, toprak ve mülkiyet düzenlemeleri ile 1974 öncesine dönmeyi amaçlamakta, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sıfırlayarak bizi güvenlikten yoksun, kendisine mahkum bir topluluk haline indirgemeyi talep etmektedir.

Hal böyleyken hala Rum liderliğinin peşinden koşarak, olmadık tavizler vererek bir yere varamayız.

Yapılması gereken dünyaya Devletimize sahip çıktığımızı haykırarak, Rum tarafının haklarımızı gasp etmesine dur demektir.

Rum tarafının nasıl bir federasyon istediği ortaya çıktığına ve bizim bunu kabul edemeyeceğimiz netleştiğine göre, egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir antlaşma, antlaşmalı ayrılık, gibi çözüm formüllerinin de artık masaya konulması lazımdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle, aramızda olan gazilerimizi şükranla aramızda olmayanları da rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türk Halkı dünya durdukça o günleri ders çıkarmak için unutmayacak, özgürlük ve vatan için verilen kahramanca mücadeleyi hep yaşatacaktır.”