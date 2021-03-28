Başbakan Ersan Saner: “500 yataklı yeni Devlet Hastanesi'nin temeli Ekim’de, açılışı 2023’te”

Başbakan Ersan Saner, ana vatan Türkiye tarafından başkent Lefkoşa’da yapılması kararlaştırılan 500 yataklı yeni Devlet Hastanesi’nin temelinin bu yılın Ekim ayında atılmasının ve hastanenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıl dönümü olan 2023’te hizmete girmesinin planlandığını açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN KIBRIS TÜRKÜNE VERDİĞİ ÖNEM VE DEĞERİN BİR GÖSTERGESİ"

Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyetin geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde proje ile ilgili temaslar yaptığını anımsatan, Başbakan Saner şunları kaydetti:

“Bu proje yine Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türküne verdiği önem ve değerin bir göstergesidir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay olmak üzere tüm Türkiye yetkili makamları projenin gerçekleşmesi için kararlılıkla konuya eğiliyorlar.

Kendilerine bir kez daha bu ilgi ve destekleri için hükümetimiz ve halkımız adına teşekkür ederim. Gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse Başbakan olarak ben 2023’ten başlamak üzere ülkenin en az 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak söz konusu hastanenin en uygun, en verimli olacak şekilde inşası üzerinde önemle duruyoruz.

"TÜRKİYE'DEN GELEN HEYETLE, VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPILDI"

Söz konusu hastanenin zeminde 20 bin metrekare toplam 120 bin metrekarelik bir alana sahip olacak olup, hastane kompleksinin 2 tane 6 ‘şar kat bir de 4 kat yüksekliğinde olmak üzere toplam üç bloktan oluşması tasarlanmaktadır. Hastane, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılacaktır. Anavatandan gelen teknik heyetle çok verimli bir görüşme yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

Şimdi bu istişareler doğrultusunda projenin tamamlanması yönüne gidilecek. İnşallah Ekim ayında temel atma noktasına gelinmiş olacak. Amacımız, hedefimiz ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılı olan 2023’te hastanenin hizmete girmesidir.

"KKTC'NİN EN AZ 20 YILLIK DEVLET HASTANESİ KARŞILANMIŞ OLACAK"

Hastane Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılacaktır ve yapımı ile ilgili uluslararası nitelikli anlaşmayı Acil Durum Hastanesi ile ilgili anlaşmayı geçirirken Cumhuriyet Meclisimizden geçirmiş bulunuyoruz. Dolayısı ile süreç hızla ilerleyecektir. Bu projenin tamamlanması ile KKTC’nin en az 20 yıllık Devlet Hastanesi karşılanmış olacaktır.

Kısacası, halkımız için çok önemli, yaşamsal bir proje üzerine çalışılıyor. Her vurguladığım üzere bizim hedefimiz kalkınma sürecini tamamlamış, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşatılması, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Anavatan Türkiye ile birlikte ilerlemektir.

"BÜYÜK BİR ATILIM SÜRECİNE GİRMİŞ OLACAĞIZ"

Esasen halkımızın, ülkemizin yararına olan da budur. Yol, iletişim, havalimanı, limanlarımızla ilgili çalışmalarımız da hızla ilerlemektedir. İnanıyoruz ki kovid-19 salgının da geride kalmasıyla birlikte gerek ekonomimizin hızla kalkınması, sektörlerin gelişmesi gerekse alt yapımızın tamamlanması açısından büyük bir atılım sürecine girmiş olacağız.”