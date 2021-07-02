Başbakan Ersan Saner İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü PROF.DR. Koyuncu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, tüm turizm ve eğitim sektörü çalışanları 23 Haziran itibariyle aşılandı.

2021-2022 eğitim yılında yüz yüze eğitim Eylülde başlayacak

Başbakan Ersan Saner ülkemizde temaslar yapmakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr. İsmail Koyuncu ve beraberindeki heyeti Başbakanlık’ta kabul etti.

Nezaket ziyareti nitelikli kabulde Başbakan Ersan Saner İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Koyuncu ve beraberindeki heyeti Başbakanlıkta görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ülkede eğitim ve turizm olarak iki lokomotif sektör bulunduğunu, bu nedenle hükümet olarak eğitim ve turizm sektörlerine büyük önem verdiklerine işaret etti. Başbakan Saner COVID-19 pandemisi nedeniyle yüksek öğrenimin eğitimleri online olarak yapıyor olmasının ülke ekonomisine çok ciddi bir darbe vurduğunun altını çizdi ve öğrenci sayısında düşüş olmamakla birlikte yüz yüze eğitim konusunda yurtdışından arzu edilen öğrenci sayısının fiziki olarak adaya taşınamadığına vurgu yaptı. Başbakan Saner, bu yıl çok farklı bir proje ortaya koyduklarına dikkati çekerek Anavatan Türkiye’nin gönderdiği aşılar ile birlikte toplumun yüzde 70’ni aşılamayı ve toplumsal bağışıklığı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dünyada birçok ülkenin aşıya ulaşmadığı dikkate alındığında bunun çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, 23 Haziran itibariyle eğitim ve turizm sektöründe bütün çalışanların aşılandığını belirtti ve Eylül ayında ise yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, “Bu bize ayrı bir ivme kazandıracaktır. Ülkemizde bulaşa yakalanan insan sayısı ile hayatını kaybeden insan sayısı göz önüne alındığında KKTC en iyi 10 ülke arasında olduğunu ve Güney Kıbrıs’ta nüfus oranı fazla olsa dahi hayatını kaybeden insan sayısı 10, bulaşa yakalanan insan sayısının ise 11 kat daha fazla olduğuna dikkati çekerek ülkemizdeki bu rekabet üstü değeri iyi kullanmaya çalıştıklarını söyledi ve bu bağlamda Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlayacağını da vurguladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin sayılı üniversitelerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Başbakan Saner, bu güzide üniversitenin adada etkin olmasının eğitimde kalitenin artırması yönünde güç katacağını söyledi.

İTÜ’nün adada çok daha etkin olmasını arzu ettiklerini ifade eden Başbakan Saner, İTÜ’ye yakışanın da bu olduğunu vurguladı. Başbakan Saner, ülkemizde kaliteli eğitimin artırılması yönünde gerekenlerin yapılacağını ve kaliteyi artırmak için uğraş veren tüm üniversitelere yardımcı olunacağını da vurguladı. Başbakan Saner İTÜ’de bu yıl 5 yıllık eğitim programın açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade ederek bunun artmasını da arzu ettiklerini ve İTÜ ye yerleşkenin bir an önce tamamlanarak eğitime tam anlamıyla başlanmasını temenni etti ve yerleşkenin devrinden bugüne kadar geçen 11 yılda fazla bir faaliyet yapılamamış olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr İsmail Koyuncu ise yaptığı konuşmada ülkede bazı temaslar yapmak üzere bulunduklarını anlatarak eğitim öğretim faaliyetlerinin artırılması için alt yapı çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti. KKTC Yüksek Öğrenimine ve ekonomisine etkin katkı yapmak istediklerini ve Başbakanın bu konuda görüşlerini almak üzere bu ziyareti yaptıklarını da söyledi.

Farklı konularda çeşitli çalıştaylar düzenleyerek KKTC’ne katkı sağlamak hedefiyle çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof Koyuncu Başbakan’a İTÜ KKTC yerleşkesi bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.