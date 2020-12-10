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Başbakan Ersan Saner: "Kabine değişmeseydi, Tatar hükümetinin devamı olurdu"

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“Aynı kabine devam etseydi, Tatar hükümetinin devamı olurdu. Enerjiyi yakalamak için kabinede revizyona gittik”
Başbakan Ersan Saner: "Kabine değişmeseydi, Tatar hükümetinin devamı olurdu"

Hükümeti kurma görevini ikinci kez almasının ardından hızla koalisyonun kurulduğunu ifade eden Ersan Saner, “Zaten birinci turda tüm partilerin hassasiyetlerini ve yaklaşımlarını gördük. Seri olarak kiminle hükümeti kurup, hükümet boşluğunu ortadan kaldırabiliriz diye düşündük. Sayın Ersin Tatar’ın hükümet kurmak için görevlendirmesinin üzerinden 30 gün geçmişti. 30 gün daha ülkeyi hükümetsiz bırakamazdık” dedi.

Hükümeti kurma görevi Erhürman’dan kamuoyunda ‘UBP-HP koalisyonu kurulacak’ algısının oluşmasının sorulmasına ise Saner,  birinci turdan sonra HP ile şahıs olarak hiçbir temasının olmadığının altını çizdi. Birinci turda da Yenal Senin ile 3 kez görüştüğünü ifade eden Saner, “Görevi yeniden aldıktan sonra da temasımız olmadı. İlk turda azınlık hükümeti kurmak istesek toplumda sıkıntılar olabilirdi. İcraat hükümeti kurmaya çalıştık. Olmayınca ülkeyi sağ salim erken seçime gidebilecek azınlık hükümeti üzerinde yoğunlaştık” yanıtını verdi.

"20 KİŞİ İÇİNDE BAKAN SEÇMEKTE ZORLANDIM"

Kabine değişikliği konusuna da değinen Saner, UBP için de bir takım istişarelerde bulunduktan sonra atamaları yaptığını söyledi. UBP’li 20 vekilin de çok değerli olduğunu kaydeden Saner, “20 kişi içinde bakan seçerken çok zorlandım” dedi.

Ersin Tatar’a sunmuş olduğu kabinede değişiklik yaşanmadığını ifade eden Saner, “Sayın Tatar’ın ‘durun istişare edeceğiz’ dediği nokta. Basın mensupları arkadaşlar önce mi görüntü alsın sonra mı konusuydu. Kabine istişaresi değil” şeklinde konuştu.

“Olgun Amcaoğlu neden maliye bakanlığından alınıp eğitime atandı?” sorusuna yanıtla Saner, “20 milletvekilimiz her görevi yapabilecek durumdadır. Aynı kabineyi, aynı ruh ve yöntemle devam ettirseydik Tatar’ın kabinesinin devam olurdu. Kabinede revizyona gittik. Bakan isimlerinden ziyade bakanlıklar değişti. Sinerjiyi yakalamak için dönüşüm yaşandı” dedi.

"Dursun Oğuz ZATEN İKTİSATÇI..."

UBP’li tüm vekillerin her bakanlık görevini başarıyla yerine yetireceğini söyleyen Saner, Dursun Oğuz’un zaten iktisatçi olması nedeniyle maliyede başarılı olacağını düşündüğünü kaydetti. “Dursun Oğuz maliyeye atandı, parayı daha kolay alacak diye bir şey yok” diyen Saner, Türkiye’den kaynak aktarılmasının kişilere değil, mali iş birliği protokolüne bağlı olduğunu vurguladı. Saner şöyle devam etti:

“Bu protokoller KKTC ekonomisi ve altyapısı gelişsin diye yapılıyor. Yerel kaynaklarla elde ettiğimiz rakamlar ancak cari giderlerimizi karşılayabiliyor. Eğer altyapı yatırımı yapacaksanız ve kaynak aktarımı yoksa hiç iyi gidemezseniz. Yatırım açısından hep sıkıntı çekersiniz. En kısa zamanda mali iş birliği protokolü imzalaycağız.”

"HASİPOĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRDÜĞÜ İÇİN..."

Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Tahsin Ertuğruloğlu’nun yıllarca bu görevi yürüttüğünü hatırlatan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu’nun ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği ve komitelerde aktif bir şekilde yer aldığı için, Ertuğruloğlu’nun dışişleri bakanlığı görevine getirildiğini söyledi. Saner, “Her ikisine sahip olmak bizim için büyük bir şans” diye konuştu.

HP’li vekillerin istifasının UBP ile bir ilgisi olmadığının altını çizen Saner, “Gerekçeleri çok net anlaşılıyor. Zamanlamayla UBP olarak uzaktan yakından alakamız yok. Kendileri ülkenin hükümetsiz kaldığını, nisap için katkı sağlayacaklarını söylemişlerdir” dedi.

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