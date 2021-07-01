  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Başbakan Ersan Saner, Katıldığı Programda Gündemdeki Konulara İlişkin Soruları Yanıtladı

» »
Başbakan Saner, UBP-DP YDP azınlık hükümetiyle ilgili soru üzerine, hükümeti iyi götürdüklerini belirtti.
Başbakan Ersan Saner, Katıldığı Programda Gündemdeki Konulara İlişkin Soruları Yanıtladı

Başbakan Saner, UBP-DP YDP azınlık hükümetiyle ilgili soru üzerine, hükümeti iyi götürdüklerini belirtti.

Saner, hükümeti kurarken varılan yazılı ve sözlü protokolün tümüne sadık kalarak bugüne geldiklerini bundan sonra da sadakatlerini sürdürerek devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Saner, Koral Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Ben hükümet başkanı olarak koalisyon yaptığım partilerin iç işlerine karışmam. Onlara saygılıyım. Demokrat Parti içerisindeki arkadaşlar, kendileri bir karar üretmeli. Hükümet protokolü ortadadır. Bir karar üretilmemesi halinde bir arama yapacağım”.

Başbakan Saner, erken seçim konsundaki soruları da yanıtladı..

Saner, UBP’nin hiçbir zaman erken seçimden kaçmadığını ve kaçmayacağını belirterek, erken seçime en hazır partinin UBP olduğunu vurguladı.

Saner “Ülkede şartlar eğer bizi erken seçime zorlarsa biz hiçbir zaman bunu kulak arkası etmeyiz. Bu konu grubumuzda da iki kez tartışıldı. Biz seçimi 3 Nisan’da öngörüyoruz. Eğer zorlanırsak erken seçime gidebiliriz” diye konuştu.

“Böyle bir dönemde ekonomiyi toparlamadan bir seçime gitmemizi herhalde kimse beklemezdi” diyen Saner, ekonomi tam olarak rayına oturmamışken Ekim ayının gerçekçi bir tarih olmadığı için bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Kabul Etti01 Temmuz 2021 Perşembe 14:06
  • Başbakan Saner süreç sağlıklı işlemez ise seçim kararı alabilirim!01 Temmuz 2021 Perşembe 12:30
  • Meteoroloji Dairesi uyardı: Toz Zerreciklerine Dikkat!01 Temmuz 2021 Perşembe 12:26
  • Polis Teşkilatı’nın 57’nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Günü PGM’de Resepsiyonla Kutlandı01 Temmuz 2021 Perşembe 12:22
  • Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapıları yeniden kapanabilir...01 Temmuz 2021 Perşembe 12:10
  • Kıbrıslı Türk ve Rum Partiler Pandeminin Ardından İlk Kez Ledra Palace’ta Buluştu01 Temmuz 2021 Perşembe 12:07
  • Güç-sen: Özel jet krizi soruşturmasında olayla bağlantısı olmayan memurlara dava okundu01 Temmuz 2021 Perşembe 11:52
  • Sol Hareket, Os Dame (Buraya Kadar) Koalisyonunu ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi01 Temmuz 2021 Perşembe 11:34
  • Klima Motorundaki Arıza Yangına Neden Oldu01 Temmuz 2021 Perşembe 11:28
  • 8 kişi ve 8 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı01 Temmuz 2021 Perşembe 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti