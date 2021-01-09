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Başbakan Ersan Saner KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

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Başbakan Ersan Saner, KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin ziyarettinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başbakan Ersan Saner KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

Başbakan Ersan Saner, KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin ziyarettinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner, “ Ülkemiz içerisinde hep birlikte çalışarak hep birlikte üreterek inanıyorum ki çok ciddi yeni açılımların Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum” dedi.

Saner “Bu bağlamda sizlerin de gerek yakınlarınızda gerek iş çevrelerinizde ortaya koyacağınız duruşun bizim açımızdan da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Asiltürk de, Başbakan Ersan Saner’e kendilerini kabul ettiğinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

 

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