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Başbakan Ersan Saner Komutanları Kabul Etti

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Başbakan Ersan Saner Komutanları Kabul Etti
Başbakan Ersan Saner Komutanları Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Tuğgeneral Taner Uysal, Tuğgeneral Nihat Ergün, Tuğgeneral Kemal Balta ve Tuğgeneral İbrahim Dağman’ı kabul ederek görüştü.

 

Başbakan Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh cihanda sulh” özdeyişini hatırlatarak, "Bu ilkeden asla taviz vermeden, düşmanımız da olsa, dost elini uzatarak ama azimli duruşumuzdan taviz vermeden, Kıbrıs Türk Halkının haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın güvencesinin Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez önemi bulunduğuna vurgu yapan Başbakan Saner "Bu konuda ordumuza, sizlere müteşekkiriz” diye konuştu.

 

Başbakan Ersan Saner, covid-19 sürecinin bir takım sıkıntıları da birlikte getirdiğine işaret ederek, yerel bulaşın iki gün önce tekli rakamlara inmesine rağmen dün yine ikili rakamlarla çıktığını, bu bağlamda tüm halkın kalabalık ortamlarda yeni yıl kutlaması yapmamalarını arzu ettiğini ifade etti.

 

Başbakan Saner, “Bu kısa süreli geçiş dönemini de hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugüne kadar bulaşa yakalanan ve hayatını kaybeden insan sayısına baktığımızda binde iki buçukluk bir değerde bulunuyor. Bu özelliğimizi koruyacağımıza olan inancımı belirtiyorum. Sizlerin şahsınızda tüm Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da yeni yıllarını kutlamak istiyorum. Onlara sağlıklı huzurlu nice yarınlar diliyorum” dedi.

 

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de yaptığı konuşmada adada görev yapan komutanlar olarak bugün Başbakan Saner’e nezaket ziyaretinde bulunduklarına vurgu yaparak Başbakanlık görevine gelmiş olmasından dolayı Başbakan Ersan Saner’i kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Korgeneral Öztürk, Başbakan Ersan Saner’e ziyaretleri anısına plaket de takdim etti.

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