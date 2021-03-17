Başbakan Ersan Saner Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret etti

Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık bünyesi altında yapılanan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın, faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Başbakan Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti. Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Başbakan Ersan Saner, anı defterini imzaladı, Radyo Vatan’da Gazeteci Levent Özadam’ın “Serbest Kürsü” programına katıldı.

Başbakan Saner, anı defterine, Başbakanlık bünyesi altında yapılanan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın doğal afetlerde, yangınlarda, savaşta ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinin gerektirdiği acil durumlarda halkın can ve mal kaybını önlediğini, güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı aldığı önlemlerle faaliyetlerini başarı ile sürdürdüğünü vurguladı.

“KIBRIS TÜRK HALKINA DESTEK VE MORAL KAYNAĞI OLDU”

Başbakan Saner, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın, 1964’te ilk oluşumlarının temellerinin atıldığı günden, 18 Şubat 1972 yılında yasal zemin kazanması sürecine kadar aktif ve etkin çalışmalar yaptığını ve Kıbrıs Türk halkının 1974 yılına kadar devam eden baskı ve sıkıntılarla dolu süreçlerinde hep Kıbrıs Türk halkına yanında destek ve moral kaynağı olduğunu aktardı.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın, çalışmalarını, sahip olduğu yasal teşkilat yapısı ile bilinçli hizmet anlayışı, eğitimli personel yapısıyla günümüz teknolojilerinden yararlanma becerisi ile öncü ve örnek bir kurum olarak sürdürdüğünü ifade eden Başbakan Ersan Saner, şunları kaydetti:

“Bu vesileyle, gelmiş geçmiş Başkan ve 1964’ten bugüne kadar Sivil Savunma Teşkilatı’nın çalışmalarına sorumlu bir hizmet anlayışıyla katkı koyan ve tüm emeği geçenleri saygı ve minnetle, aramızdan ayrılanları da rahmetle yad etmek isterim. Halkımızın sadece iyi gününde değil, sıkıntılı dönemlerinde de olduğu gibi Sivil Savunma Teşkilatımızın başarılı çalışmalarının devam edeceğine inancım tamdır. Halkımızın yanında olma becerisi ile birçok çalışmalara imza atacağına yürekten inanır, en derin saygılarımı sunarım”.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Başbakan Ersan Saner’e, ziyareti anısına plaket takdim etti.