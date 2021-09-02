Başbakan Ersan Saner Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı  Gökbilen ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Başbakan Saner kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Taekwondo Judo Aikido Federasyonu’nun bir kitle sporu olduğunu ve gençleri salona topladığını belirterek “büyük ve güzel bir iş başarıyorsunuz. Bize de devlet olarak sizlere ve gençlerimize sahip çıkmak düşer. Gençlik demek gelecek demektir. Gençlerimizi spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsunuz. sizleri kutlarım” dedi.

Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ise yaptığı konuşmada uzun süredir Avrasya Taekwondo Merkezi’nin ısıtma soğutma sisteminin Başbakan Ersan Saner’in girişimleriyle ihale edildiğini belirterek bundan dolayı tüm sporcular adına teşekkür etti.

Gökbilen Ekim ayı sonunda KKTC’de yapılacak olan uluslararası organizasyon için şu anda 33 ülkeden onay geldiğini belirterek bu organizasyonların Kuzey KIbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasında büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Eyüp Zafer Gökbilen ziyaretin anısına Başbakan Ersan Saner’e el yapımı hediyelik sandık hediye etti.