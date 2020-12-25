Başbakan Ersan Saner: "Türkiye'den 890 milyon TL'lik kaynak aktarıldı"

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den KKTC'ye aktarılacak olan kaynağın onaylandığını ve söz konusu kaynaktan 13. maaşların ödeneceğini dile getirdi.

Başbakan Saner, ilk resmi temaslarını Ankara’ya gerçekleştirdiklerini anımsatarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile çok yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Saner, “Kıbrıs Türkünün herzaman yanında olan Anavatan Türkiye’nin Koronavirüs salgınından sonra ekonominin düzeltilmesi adına ortaya koymuş olduğu 2020 Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde aktarılması gereken 890 milyon TL'lik kaynağın aktarılması onaylandı. Hükümet tarafından yarın 13. maaşların ödenmesi gerçekleştirilecek” dedi.

Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkünün her zaman yanında olduğunu vurgulayan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkürlerini sundu ve Anavatanla sıkı iş birliğinin devam edeceğini belirtti.