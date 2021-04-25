Başbakan Ersan Saner, yarın Cenevre’ye gidiyor

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında “Kıbrıs sorunun çözümü konusunda ortak bir zemin” olup olmadığının tespit edilmeye çalışılacağı, gayriresmi 5+BM Kıbrıs toplantısı için Cenevre’ye gitmek üzere yarın sabah KKTC’den ayrılacak. Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) Cenevre’de temsil edecek olan Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner, sabah saatlerinde İstanbul’a, oradan da Cenevre’ye gidecek.

Başbakan Ersan Saner, iki egemen eşit devletten yana olduklarını, bunun halk tarafından da desteklendiğini belirterek, Cenevre görüşmesinde, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve iş birliğini savunacaklarını, KKTC’nin bir 53 yıl daha masada Rumların işine gelir şekilde federasyon görüşmekle kaybedecek zamanı olmadığını söyledi.

Başbakan Saner, Kıbrıs Türk halkının son cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kıbrıs görüşmelerine egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm tutumuyla devam edilmesi yönünde iradesini ortaya koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı cumhurbaşkanı seçtiğini vurguladı.

Saner, “Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye’nin uyum içinde ortaya koydukları iki devletli çözümün UBP’nin uzun yıllardır üzerinde durduğu, kurultay kararları ile savunduğu Kıbrıs için doğru bir çözüm yolu olduğunu” belirtti ve “Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye heyetine güven ve desteklerinin tam olduğunu” kaydetti.