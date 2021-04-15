Başbakan Ersan Saner:Kıbrıs’ta Türk egemenliğinin var olduğunun en güzel örneği Vakıflar’dır

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs’ta Türk egemenliğinin 1571’den itibaren var olduğunun en güzel örneğinin Vakıflar İdaresi olduğunu söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs’ta Türk egemenliğinin 1571’den itibaren var olduğunun en güzel örneğinin Vakıflar İdaresi olduğunu söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450’nci yılı münasebetiyle Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal ile Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter’i kabul etti.

Kabulde konuşan Başbakan Ersan Saner, Vakıflar İdaresi’nin 1571’den bugüne 450’nci, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktası olan ve Kıbrıs Türk halkının Vakıfları 1955’te İngilizlerden devralmasının 65’nci yıldönümünü kutladı ve Vakıflar İdaresi’nin ilk Başkanı olan Kıbrıs Türk toplumu mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ü de rahmet ve şükranla andı.

Kıbrıs Rum Yönetimi sürekli dünyayı yanıltıyor

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Rum yönetiminin Dünya’ya Kıbrıs’taki sorunun 1974’den sonra başladığını söyleyip hep farklı bir şekilde anlatıp, uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığına da dikkati çekerek Kıbrıs’ta Türk egemenliğinin 1571’den itibaren var olduğunun en güzel örneğinin Vakıflar İdaresi olduğuna vurgu yaptı.

450 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nun 1571’de adayı fethetmesi ile bu topraklarda Vakıfları kurduğunu hatırlatan Başbakan Saner, “O dönem burada yaşam düzeyi iyi olan vatandaşların vakıf ettiği mallarla bugüne kadar Vakıflar İdaresi nasıl kendini yaşattığı sizler sayesinde hayat bulduğunu gözlemliyor ve bunda da çok mutlu oluyoruz” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ten başlayan süreç bugünlere geldi

Başbakan Ersan Saner, Vakıfların 1955’teki başkanıDr. Fazıl Küçük ile birlikte başlayan sürecin bugünlere gelene kadar Vakıfmallarına sahip çıkılmasının o günden itibaren başladığını kaydederek, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar Vakıflar İdaresi’ne mallarını vakıf ederek vakfın amacına göre kullanılmasındaki tek yetkili otoritenin de Vakıflar İdaresi olduğuna işaret etti.

Bu çerçevede, elde edilen gelirlerin vakıf edenlerin de emrettiği gibi halka ulaşması adına vakıf yöneticilerinin çok ciddi bir katalizör görevi gördüğüne de dikkat çeken Başbakan Saner,“Bu yüzden sizleri yürekten kutluyorum ve Vakıflar kurumumuzun neler yaptığını çok iyi biliyorum ve takdirle takip ediyorum. “ dedi. Başbakan Saner geçtiğimiz hafta alınan kararı da hatırlatarak kısa bir süre sonra İskele’deVakıflar Türk Maarif Koleji’nin de açılışını yapacak noktaya gelineceğine de inanç belirtti.

Kamu yararına olan ne varsa camiler, okullar, medreseler, iş hanları ile diğer tüm yapıların Vakıflar İdaresi sayesinde yapılarak özellikle de ihtiyaçlı kesimlerin kullanımına verildiğini kaydeden Başbakan Ersan Saner şöyle devam etti:

“Bu süre içerisinde sizler görev yaparken idari yöndekarşılaştığınız problemler karşısında bizler her zaman sizlere yardıma hazırız.

KKTC’de 1974 sonrası ezber bozan bir politikası olan Maraş’ta Vakıflar İdaresi’nin çok ciddi mal varlığı vardır. Mallar her ne kadar gayri kanuni bir şekilde başka yerlere aktarılmış olsa bile bu malların takibi sizler tarafından yapılması gerekir. Burada sizlere inancım tamdır. Bu vesile ile Vakıfların ülkemize daha nice 450 yıllar hizmet vermesini dilerim” dedi.

Elal: Vakıflar ülkenin en eski kurumudur

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal ise Osmanlı İmparatorluğu’nun İkinci Selim dönemi olan 1571’de Kıbrıs’ı aldığında ilk yaptıkları işin Kıbrıs’ta Vakıfları kurmak olduğunu hatırlatarak, Vakıflar aracılığı ile insanlara okul ve cami ve yardımlar yaparak ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı İngilizlere devrinden sonra İngilizlerin koçanlarda değişiklik yaparak vakıf mallarını esas sahibi olan vakıfları ortadan kaldırıp devretme yöntemlerini denediklerini kaydeden Elal,1914’den sonra Kıbrıs’ın resmen İngiltere’ye devinden sonra resmi olarak vakıf mallarının dağıtıldığını anlattı.

Dr. Küçük Vakıfların mallarına Kıbrıs halkına devretmeyi başardı

1955’de Dr. Fazıl Küçük’ün Vakıflar İdaresi’nin Başkanı olduğu dönemde malların tekrardan Vakıfların sahipleri olan Kıbrıs halkına devretmeyi başardıklarını anlatan Elal, “O günden bugüne 65’nci yıl geçti ve o günden bugüne Vakıflar amacına yönelik olarak hizmetlerini sürdürüyor. 1571’den bugüne kadar ise 450’nci yılımızı da tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

Elal, Vakıfların ülkenin en eski kurumu olmakla birlikte karşılık beklemeden insanlara yardım ve faydalar sağlayan bir kurum olduğunun da altını çizdi.