Başbakan Ersan Saner:TAK ülkenin en güzide kurumlarından biri

Başbakan Ersan Saner, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) ülkenin en güzide kurumlarından olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının sesi olan TAK'ın, değişen ve gelişen teknolojide yerini alması için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) ülkenin en güzide kurumlarından olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının sesi olan TAK'ın, değişen ve gelişen teknolojide yerini alması için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, ajansın 47’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle TAK Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Saner, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve yönetim kurulu üyesi Aytuğ Türkkan ile görüştü.

GÜRDALLI: “ZOR DÖNEMLERDEN BUGÜNLERE GELİNDİ”

Kabulde konuşan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, TAK'ın 47. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, zor dönemlerden geçilerek bugünlere gelindiğini kaydetti.

Gürdallı, Türk Ajansı Kıbrıs'ın, Kıbrıs Türk halkının sesini uluslararası alanda duyuran, herkese eşit, tarafsız, doğru ve güvenilir bir haber ajansı olduğunu belirterek, güçlü bir kadro ile bu sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini, değişen ihtiyaçlara ve hükümetin de desteğiyle sürdüreceklerini söyledi.

SANER: “YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ”

Başbakan Ersan Saner de, TAK'ın ülkenin en güzide kurumlarından bir tanesi olduğunu belirterek, TAK'ın 7/24, 365 gün tüm haberlerin kaynağı olduğunu vurguladı.

Saner, doğru yayıncılık ilkesi için en büyük sorumluluğun TAK'a düştüğünü belirterek, değişen ve dönüşen iletişim çağında, sese değil dataya yatırım yapmanın önemini 10 yıl önce bildiklerini ifade etti.

TAK'ın da değişen teknolojide yerini alması için, bunun da devlet politikası olması bilinciyle üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade eden Saner, talep olması halinde yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Saner, TAK'a, doğru ses ve doğru haber ilkesiyle nice başarılı yıllar temennisinde bulunarak, basın emekçilerine sağlık, yaşamını yitirenlere rahmet diledi.