  • BIST 1.103
  • Altın 468,609
  • Dolar 7,4633
  • Euro 8,8308
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli: “1210 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı”

Başbakan Ersin Tatar 600 Milyon TL tutarında yeni kredi paketleri’ni açıkladı

» »
Başbakan Ersin Tatar 600 Milyon TL tutarında yeni kredi paketleri’ni açıkladı
Başbakan Ersin Tatar 600 Milyon TL tutarında yeni kredi paketleri’ni açıkladı

Uluslararası düzeyde yaşanan Covid –19 pandemisinin ülkemiz ekonomisine olumsuz yansımalarını asgari düzeyde tutabilmek ve istihdamı desteklemek amacıyla 2020 yılı Mart ve Haziran aylarında açıkladığımız Toplumsal Dayanışma Paketleri ile halkımıza ve işletmelerimize önemli destekler sağlanmıştır.

Yaratılan imkanlardan bir tanesi de finansa erişimi kolaylaştırmak için açıklamış olduğumuz Kredi Garanti Fonu teminatlı, Faiz Destekli ve ödemesiz dönemli kredi portföyü idi. Bu kapsamda “İşletmelere Destek Kredisi” ile 930 işletmeye toplamda 417 milyon TL  finansman imkanı sağlanmıştır. Ayrıca nakit akışlarında sorun olan işletmelerin borç ödemelerinde sorunla karşılaşmamaları amacıyla kredilerin yapılandırılmasına yönelik olarak “Covid-19 Yaklaşımı” hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, dileyen vatandaşlarımız ve işletmelerimiz, bankalarına müracaat ederek borçlarını yapılandırabilmektedirler.

Özellikle hizmetler sektörüne bağlı bir ekonomik yapıda olan ülkemizde, salgının işletmeler üzerinde yarattığı etkinin asgari düzeye indirilmesine yönelik olarak sektör temsilcileri ile sürdürülen istişarelerin ardından yeni kredi paketleri hazırlanmıştır.

 Bu kapsamda reel sektörün ihtiyaç duyacağı finansman kaynaklarına daha kolay ulaşması ve işletme sermayelerine kaynak yaratabilmeleri adına;

1 - Küçük Esnaf, Tarım Ve Hayvancılık Kredi Portföyü 

2 - Otel İşletmeleri Kredi Portföyü 

3 - İşletmelere Destek II’nci Kredi Portföyü 

başlıkları altında her bir kredi paketinin büyüklüğü 200 milyon TL olmak üzere toplamda 600 milyon TL tutarında üç kredi paketi hazırlanmıştır.

 1 - Küçük Esnaf, Tarım Ve Hayvancılık Kredi Portföyü 

 Covid-19 salgını nedeniyle ciro düşüşü yaşayan, aynı zamanda işletme sermayesine kaynak yaratamayan küçük esnaflara, tarım ve hayvancılıkla uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için azami tutarı 200 bin TL olan kredi paketi hazırlanmıştır. Kredi Garanti Fonu garantisi ile kullandırılacak bu kredilerin vadesi  ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere 48 ay olarak belirlenmiştir. Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı %9’dur.

2 - Otel İşletmeleri Kredi Portföyü 

Pandemiye bağlı olarak ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki önemli azalış göz önüne alınarak otel işletmelerine yönelik ayrı bir kredi paketi hazırlanmıştır. Buna göre otel işletmeleri için yıllık cirosunun yüzde 15’ini geçmemek üzere 15 milyon TL’ye kadar, ilk 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vadeli, Kredi Garanti Fonu garantili ve Kredi Faiz Destek Fonu faiz destekli kredi imkanı yaratılmıştır. Kredinin kullanım amacı ise yurtiçi mal ve hizmet temini, personel maaşlarının ödenmesi, yurtiçi kira ödemesi ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu kredi değişken veya sabit faizli olarak kullandırılabilecektir.  Kredi Faiz Destek Fonu’ndan kredinin vadesi boyunca (5 yıl) 6 puan faiz desteği verilecektir. Yapılacak olan faiz desteği ile işletmelerin ödeyeceği faiz oranı TL referans faiz oranı (bugün itibarıyla %10.27’dir ) olacaktır. Sabit faizli kredilerde ise işletmelerin ödeyeceği faiz oranı yüzde 12 olacaktır.

3 - İşletmelere Destek Kredisi II’nci Kredi Portföyü 

İşletmelere Destek Kredisi II’nci Kredi Portföyü kapsamında işletmelerin kullanacakları kredi tutarı yıllık cirosunun yüzde 15’ini geçmemek üzere 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kredi ilk 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vadeli olacaktır. Kredinin kullanım amacı ise yurtiçi mal ve hizmet temini, personel maaşlarının ödenmesi, yurtiçi kira ödemesi, yurtdışından hammadde yarı mamul ve makine teçhizat alımı ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu kredi değişken veya sabit faizli olarak kullandırılabilecektir. Kredi Faiz Destek Fonundan kredinin vadesi boyunca (5 yıl) 6 puan faiz desteği verilecektir. Yapılacak olan faiz desteği ile işletmelerin ödeyeceği faiz oranı TL referans faiz oranı (bugün itibarıyla  %10.27’dir)  kadar olacaktır. Sabit faizli kredilerde ise işletmelerin ödeyeceği faiz oranı yüzde 12 olacaktır

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu sona erdi11 Eylül 2020 Cuma 17:44
  • Tarım Dairesi 45 üründen dördünde limit üstü ilaç tespit etti11 Eylül 2020 Cuma 17:43
  • Tatar: Acil Durum Hastanesi inşaatı son sürat devam ediyor11 Eylül 2020 Cuma 17:38
  • Erhürman: İşsizlik Artıyor, Hükümet Önlem Almıyor11 Eylül 2020 Cuma 17:25
  • Özersay:“Kıbrıs Türk halkının iradesini kimse küçümsememelidir”11 Eylül 2020 Cuma 17:19
  • Mağusa'da bir kadın 15 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri İngiltere'deki eşine yolladı11 Eylül 2020 Cuma 17:09
  • Denktaş, Cüneyt Özdemir’in programındaydı11 Eylül 2020 Cuma 17:02
  • KTTO Başkanı Deniz: “Ülkede yapısal sorunlara neşter vuracak cesur yürek yok”11 Eylül 2020 Cuma 17:00
  • Lefkoşa’da 6 Kahvehane Mühürlendi11 Eylül 2020 Cuma 16:35
  • "Türkiye KKTC'ye balık tutmayı da öğretmeli"11 Eylül 2020 Cuma 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti