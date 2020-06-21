Başbakan Ersin Tatar: “Ana canan, baba candır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan babaların değerinin bilinmesi, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan babaların değerinin bilinmesi, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Babalarımız bizim yaşama gözlerimizi açmamızın iki temel unsurundan biridir. Ana canan, baba candır. Çocuklarının iyi bir yaşam sürmesi için her türlü fedakârlığa katlanan babalarımızın değerini bilmeli, onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz.” dedi.

Başbakan Tatar, çocuklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayan, onların mutluluğunu kendi mutluluğu bilen her babanın en büyük isteğinin erdemli, halkına, ülkesine, ailesine destek veren hayırlı evlatlara sahip olmak olduğunu vurguladı.

“BABALIK HEP SEVMEK, SAYGI DUYMAK, SAYGIN OLMAKTIR”

Başbakan Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Baba, ailenin, evladın, memleketin, milletin değerini bilmek, onlar için gerektiğinde fedakarlıkta bulunabilmektir. Güvendir, güvencedir. Sorumluluğunuzun bilincinde olmaktır. Tüm zorluklara, saldırılara, olanaksızlıklara rağmen diklenmeden dik durabilmektir. Babalık hep sevmek, saygı duymak, saygın olmaktır.

Dolayısıyla sadece bugün değil, en değerli varlıklarımız olan babalarımıza daima sevgimizi ifade etmeli onları saymalı, yüceltmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hayatı boyunca maddi-manevi bütün imkânlarını bizler için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”