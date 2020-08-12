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Başbakan Ersin Tatar: Bizlerin başarısı KKTC’nin başarısı olarak ortaya çıkacaktır

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başabakan Ersin Tatar Lefkoşa İlçe Örgütü tarafından düzenlenen geceye katıldı.
Başbakan Ersin Tatar: Bizlerin başarısı KKTC’nin başarısı olarak ortaya çıkacaktır

Lefkoşa Paradise Park’ta gerçekleştirilen gecede konuşan UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar, hedeflerinin devletin en yüksek makamı olan Cumhurbaşkanlığı olduğunu belirti ve ‘Bize yakışan birlik ve beraberliğimizi koruyarak bu hedefe ulaşmaktır’ dedi.

UBP’nin seçim konusunda deneyimli bir parti olduğuna da dikkati çeken Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılmasıyla UBP’nin gücünü ispat edeceğini dile getirdi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar, ‘Bizlerin başarısı ülkenin geleceği için önemlidir. Kendi içimizde bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz. Bizim için önemli olan birlik ve beraberlik içinde bu seçimi kazanmaktır’ diye konuştu.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasıyla ilgili olarak ise birlik ve beraberliğin işareti olarak Özgürgün’ün istifasının yürürlüğe girmesi için Meclis’te yapılacak oylamada Parti olarak ret oyu kullanacaklarını belirtti.

Halkın beklentilerine cevap verme noktasında da partililerin kenetlenmesinin önemli olduğunu kaydeden Tatar, pandemi döneminde olunmasına rağmen bu tür toplantılarla halka gereken mesajın verileceğini söyledi ve ‘Bizlerin başarısı KKTC’nin başarısı olarak ortaya çıkacaktır’ dedi.

Konuşmasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de işaret eden UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar, yaşanan gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin rolünün ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Gecede konuşan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de hükümet olarak göreve geldikleri günden itibaren birçok olumsuz olay ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, Başbakan Ersin Tatar ve ekibinin ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde bu olumsuzluklarla başa çıkılabildiğini kaydetti.

Pandemi döneminde UBP’nin hükümette olmasının bir şans olduğuna dikkati çeken Saner, bu dönemde eğer maaş dahi ödeyemeyen 4’lü koalisyon hükümeti olsaydı olacakları tahayyül dahi etmek istemediğini belirtti.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da seçimin startının verildiğini ve ülkede yeni bir sayfa açılacağını belirterek, herkesin bunun bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Gardiyanoğlu ‘Kırgınlıkları, küskünlükleri, egoları bugünden itibaren gömüyoruz’ dedi.(BRT)

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