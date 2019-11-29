Başbakan Ersin Tatar İngiltere'den fotoğraf paylaştı

Başbakan Ersin Tatar geçtiğimiz gün gittiği Strasburg'un ardından dün akşam da İngiltere'ye gitti.
Başbakan Tatar'ın İngiltere'de tutuklanabileceği iddialarına nispet yaparcasına bugün Londra'da Trafalgar Square’dan fotoğraf paylaştı.
Başbakan Ersin Tatar geçtiğimiz gün gittiği Strasburg'un ardından dün akşam da İngiltere'ye gitti.
Başbakan Tatar'ın İngiltere'de tutuklanabileceği iddialarına nispet yaparcasına bugün Londra'da Trafalgar Square’dan fotoğraf paylaştı.
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