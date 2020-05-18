Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün Atatürkçü düşünceden, çağdaşlıktan ayrılmadan gençlerine sahip çıkacak

Başbakan Ersin Tatar, “ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başbakan Ersin Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“ 19 Mayıs 1919 Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir.

Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basarak Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.

O gün Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul dahil yurdun büyük bölümü işgal altında idi.

Ancak Büyük Önder, Komutan ve Devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk bunu kabullenmedi.

Milletine güvenerek çağdaş, özgür, egemen bir Devlet için 7 düvele karşı çıktı.

Kurtuluş Savaşı başarıldı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

Atatürk, Türk istiklalini, halk egemenliğine dayanan Devleti gençlere emanet etti.

Kıbrıs Türkü Atatürkçü düşünceyi zor koşullatrda da olsa benimsedi ve uzun bir mücadelenin sonunda egemen Devletini kurdu.

Koronavirüs mücadelemiz nedeniyle “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı” bu yıl kısıtlamalara ve önlemlere bağlı kalarak evlerimizde kutluyoruz.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlamasının 101’nci yılında evlerimizde de olsa zorluklardan birlik ve beraberlik içinde çıkma Devletimiz, yaşatma, özgürlüğümüzü koruma andımızı yineleyeceğiz.

Evlerimizi, işyerlerimizi bayraklarla donatacak, 19 Mayıs gecesi saat 21.00’de İstiklal Marşımızı her birlikte söyleyeceğiz.

İstiklal Marşımızı okuyarak başarmak için inancımızı, azmimizi, kararlılığımızı tazeleyeceğiz.

Biz karanlıkları aydınlatan düşüncenin insanlarıyız.

Atatürkçü düşüncenin çocuklarıyız.

Gücümüzü, milletimizden, halkımızdan alırız.

Bizim için esas olan özgürlüktür, egemenliktir, milletçe, halk olarak güven ve sağlık içinde geleceğe yürümektir.

Koronavirüs nedeniyle yaşamakta olduğumuz bu zor günler mutlaka geride kalacaktır.

Çalışacağız ve birlikte başaracağız.

Koronavirüsünün de ekonomik zorlukların da üstesinden geleceğiz.

Ekonomik sıkıntıların aşılması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz

Bizim anlayışımızda karamsarlığa yer yoktur.

Bize göre karamsarlık milletin başlıca düşmanlarından biridir.

Tarih şahidimizdir ki, Kıbrıslı Türkler olarak biz çok zor koşullarda, özveriyle çaba göstererek, önümüze çıkan engelleri aşarak bugünlere geldik.

Kararlıyız; Atatürkçü düşünceden ayrılmadan, Büyük Önderimizin Cumhuriyet idaresini teslim ettiği gençlerimize sahip çıkarak sizlerle birlikte zorlukları aşacağız.

Kıbrıs Türkü Atatürkçü düşünceden, çağdaşlıktan ayrılmadan gençlerine sahip çıkarak daha güzel yarınlara yol almaya mutlaka devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anar, başta geleceğimizin mimarı, güvencesi gençlerimiz olmak üzere herkesi saygıyla sevgiyle selamlarım.

Herkesin bayramını candan kutluyor, sağlıklı, mutlu yarınlar diliyorum…”