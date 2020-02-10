Başbakan Ersin Tatar Londra’ya gidiyor…

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Şubat tarihleri arasında Londra’da temaslarda bulunacak olan Başbakan Tatar, çeşitli temaslar yapacak, etkin siyasilerle görüşmeler de gerçekleştirecek…

Siyasilerle görüşmelerinin yanında Londra’daki Kıbrıs Türk Toplumu ile de bir araya gelerek sorun ve görüşlerini dinleyecek olan Başbakan Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Şubat Perşembe günü saat 19:00’da yurda dönecek…