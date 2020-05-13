Başbakan Ersin Tatar Mağusa Belediyesini ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar Mağusa bölgesinde ziyaretlerde bulundu…

Gazimağusa Belediyesi’nde Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüşen Başbakan Tatar, ardından ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne gitti…

Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, süreç içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı…

Tatar, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ziyaretlere başladığını ve bir anlamda ilk ziyareti de Gazimağusa bölgesine yaptığını belirterek, bölgenin kalkınması, gelişmesi ve sorunların aşılması için alınması gereken tedbirler bulunduğunu söyledi…

Gazimağusa’nın hem turizmi hem de kültürü zengin bir bölge olduğunu ifade eden Tatar, hükümetin bir projesinin de kapalı Maraş’ın açılması olduğunu ve bu yöndeki çalışmaları sürdürmek istediklerini kaydetti…

Tatar, liman şehri de olan Mağusa’nın sorunlarını çözmek için kararlar üretmeleri gerektiğini bildiklerini söyledi…

Tatar, koronavirüs çerçevesinde bölgede yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini de sundu ve Gazimağusa’nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı…

Esas olanın KKTC gelişmesi ve kalkınması olduğuna da işaret eden Tatar, bunun için de merkezi hükümetin artık bu konulara odaklandığını kaydetti…

Başbakan Tatar, ülkede en kötü günlerin geçtiğini ve bu günlerin geride kaldığını, önemli olanın bu birkaç ay içerisinde normalleşme sürecinde plan ve programlarla çeşitli sektörlerin açılması olduğunu vurguladı…



Hayatın devam ettiğini, asklıya alınan işlerin düzenlenmesi ve imar planının da bir noktaya varması gerektiğini kaydeden Tatar, zamanı iyi değerlendireceklerini kaydetti…

Tatar, maskeli ve mesafeli yaşamla sürecin başarılı sonuçlanacağına olan inancını da dile getirdi…

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günlerden geçildiğini ancak günün sonunda dünyaya bakıldığında bu işten KKTC’nin en az zararla çıktığını söyledi…

Arter, maskeyle, mesafeli ve koronavirüsle yaşamayı öğrenerek işleri yapmaya devam edeceklerini belirtti…

Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesi’nin ardından Mağusa Gelişim Akademisi’ne giderek, maske dikim atölyesini ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi…

Başbakan Tatar’ın bir sonraki durağı ise Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu…

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ve DAÜ Rektör vekili Hasan Demirel ile görüşen Tatar, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun toplantısına da katıldı…

Başbakan Tatar, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin ülkelerine dönmesine rağmen online eğitimin devam ettiğini anımsatarak, hayatın devam ettiğini söyledi…

KKTC’nin koronavirüsü geride bırakmış bir ülke olduğunu belirten Tatar, sınır tanımayan virüsün KKTC’ye de uğradığını ancak alınan tedbirlerle ve verilen mücadeleyle en hafif şekilde atlatıldığını anımsattı…

Ancak tedbirli olunmaya devam edilmesi, rehavete kapılmamak gerektiğini ve her şeye hazırlıklı olunması gerektiğini kaydeden Tatar, DAÜ gibi bir bilim yuvasında ve değerli bilim insanlarının görüşlerine büyük önem verdiklerini belirtti…

Tatar konuşmasında DAÜ’nün başarılı çalışmalarına da değindi…

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de Kovid-19 sürecinde KKTC’nin çok başarılı bir sınav verdiğini ve doğru kararlarla gelinen aşamanın gurur verici olduğunu söyledi…

KKTC hükümetinin çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını belirten Özcenk, DAÜ olarak yanaşan salgını önceden fark ederek çalışmalar başlattıklarını anlatt