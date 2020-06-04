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Başbakan Ersin Tatar, Nidai Mesutoğlu’nun Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı

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Başbakan Ersin Tatar, Nidai Mesutoğlu’nun Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Başbakan Ersin Tatar, Nidai Mesutoğlu’nun Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Başbakan Ersin Tatar, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden avukat Nidai Mesutoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“UBP’nin kuruluş döneminde ve hemen sonrasında partimizde çeşitli görevler üstlenen, önemli bir süre Kıbrıs Türk siyaset yaşamına ciddi katkılar sağlayan tanınmış avukatlarımızdan Hasan Nidai Mesutoğlu’nun ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve dostlarına başsağlığı dilerim.”

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